Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν οι 2 δράστες της δολοφονίας του 31χρονου

Αθώος ο 48χρονος συγκάτοικος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 00:04 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν οι 2 δράστες της δολοφονίας του 31χρονου
08.11.25 , 23:51 Ενέδρα Σε Κοσμηματοπώλη Στη Ρόδο: «Έφαγα Πολύ Ξύλο»
08.11.25 , 23:32 Άνω Λιόσια: Κινηματογραφική Επιχείρηση Της ΕΛΑΣ Για Ναρκωτικά
08.11.25 , 23:16 Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς
08.11.25 , 22:54 «Σ' αγαπώ Ελλάδα!»: 101ος τίτλος καριέρας για τον ανεπανάληπτο Τζόκοβιτς!
08.11.25 , 22:44 Λύτρας Για Βορίζια: «Μάρτυρες Έχουν Δει Τη Δολοφονία»
08.11.25 , 21:56 Βορίζια: Γυναίκες Και Ανήλικοι «Καθάρισαν» Τη Σκηνή Του Εγκλήματος
08.11.25 , 21:28 Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
08.11.25 , 20:39 Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
08.11.25 , 20:00 Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι δύο 15χρονοι
08.11.25 , 19:46 Η Nissan και η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης
08.11.25 , 19:28 Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης
08.11.25 , 18:24 Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»
08.11.25 , 17:53 Φολέγανδρος: Συνεχίζεται η δίκη - «Καμία μεταμέλεια», λέει η οικογένεια
08.11.25 , 17:50 Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί
Κόρα Καρβούνη: «Μου είπε ο Μπράτης: "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί"»
Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
Φολέγανδρος: Συνεχίζεται η δίκη - «Καμία μεταμέλεια», λέει η οικογένεια
Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε σε ταξί, έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΕΛΑΣ εξιχνίασε το έγκλημα που σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα πριν ένα περίπου μήνα. Συγκεκριμένα, 31χρονος Ουκρανός βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Το θύμα είχε βρεθεί δεμένο με τάιραπ και είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου. 

Δύο Ουκρανοί -ηλικίας 29 και 38 ετών- συνελήφθησαν ύστερα από πολυήμερη έρευνα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Άγιος Παντελεήμονας: Τον τρίτο ένοικο του διαμερίσματος αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ανθρωποκτονία σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού, που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της  10-10-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίας -2- αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση οικίες στις οποίες όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα διέμεναν οι κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν αυτούς και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος ζήτησε βοήθεια σε μίνι μάρκετ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10-10-2025 ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,
  • 106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
  • τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,
  • 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • περίστροφο,
  • σιδερογροθιά και
  • 4 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top