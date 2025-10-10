Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»

Η Κατερίνα Ρίστα στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (10/10/2025)

Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε αργά της Παρασκευής 10 Οκτώβρη το απόγευμα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας άνδρας είναι νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Όλα αυτά συνέβησαν σε μια πολυκατοικία όπου διαμένουν οικογένειες, σε μια ήσυχη γειτονιά στον Άγιο Παντελεήμονα. Πρόκειται για αληθινό θρίλερ, αφού ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι. Ήταν ξυλοκοπημένος άγρια, είχε ταινίες στο κεφάλι και δεμένος με tie wrap στα χέρια.

Ενώ ο συγκάτοικός του ήταν και εκείνος δεμένος με tie wrap. Λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα βγήκε εδώ στους δρόμους της περιοχής γεμάτος αίματα και ζητούσε βοήθεια.

O πολωνικής καταγωγής τραυματίας που μίλησε στους αστυνομικούς υποστήριξε πως τέσσερα άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν. Ωστόσο δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.

Αυτό που βρέθηκε, αντιθέτως, ήταν ηλεκτρικές συσκευές και ερευνάται αν ανήκουν στους ενοίκους ή όχι.