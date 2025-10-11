Άγιος Παντελεήμονας: Τον τρίτο ένοικο του διαμερίσματος αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας Ουκρανού σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Το πρώτο σενάριο που εξέτασαν οι αστυνομικοί ήταν αν ο τραυματίας Ουκρανός είχε κάποιου είδους συμμετοχή στη δολοφονία του ανθρώπου με τον οποίο συγκατοικούσε. Ωστόσο, στο κάδρο των ερευνών μπαίνει πλέον και τρίτο πρόσωπο.

Τα σενάρια που εξέτασαν οι αρχές και ο «ύποπτος» τραυματίας

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου για το Star, πρόκειται για έναν Ουκρανό που διέμενε με τους άλλους δύο συμπατριώτες του και έχει εξαφανιστεί από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών τον αναζητούν, προκειμένου να μάθουν πού βρισκόταν τις κρίσιμες ώρες και αν γνωρίζει κάτι για τη φονική επίθεση.

Άγιος Παντελεήμονας: Τον τρίτο ένοικο αναζητούν οι αρχές

Από τα πρώτα σενάρια που εξέτασαν οι αρχές ήταν αν ο τραυματίας θα μπορούσε να είναι ύποπτος για όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα. Όσα όμως τους περιέγραφε — αν και όχι όλα — ταίριαζαν με τα στοιχεία που εντόπιζαν οι αστυνομικοί. Έτσι, όσο περνούσαν οι ώρες, ο 48χρονος απομακρυνόταν από το κάδρο των υπόπτων, ενώ και το τραύμα που έφερε στο κεφάλι δύσκολα θα μπορούσε να το προκαλέσει ο ίδιος.

Πληροφορίες για εμπλοκή του θύματος με υποθέσεις ναρκωτικών

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 48χρονος φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές ότι το θύμα είχε εμπλοκή με υποθέσεις ναρκωτικών και ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν χρήματα — τα οποία, ωστόσο, δεν βρέθηκαν. Αν πράγματι υπήρχε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη φονική επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από τους δύο Ουκρανούς δεν είχε «βαρύ» ποινικό παρελθόν, ενώ δεν έχουν απασχολήσει σχεδόν ποτέ τις διωκτικές αρχές.

