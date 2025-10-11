Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος ζήτησε βοήθεια σε μίνι μάρκετ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από χθες στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα, ενώ ο συγκάτοικός του βρέθηκε τραυματισμένος.

Ο 31χρονος φαίνεται ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη, όπου διέμενε με τον 47χρονο φίλο του, ενώ είχε δεμένα τα χέρια του με tie wrap.

O ΣΚΑΪ μετέδωσε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας μίνι μάρκετ, όπου αναζήτησε βοήθεια ο φίλος του θύματος.

Στα πλάνα φαίνεται να είναι αιμόφυρτος, ενώ και αυτός έχει στα χέρια του με tie wrap. Εντύπωση πάντως έχει προκαλέσει στις αρχές πώς κατάφερε να λυθεί και να βγει από το διαμέρισμα.

Όπως έγινε γνωστό, λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η αστυνομία στο διαμέρισμα, όπου έγινε το συμβάν, έφτασε η μητέρα του 31χρονου.

Ο 47χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι εισέβαλαν στο σπίτι τους τέσσερις άνδρες που τους ξυλοκόπησαν βάναυσα. Όμως δε βρέθηκαν ίχνη παραβίασης της εξώπορτας, με τα στελέχη του Εγκληματολογικού Τμήματος Ασφάλειας Αττικής να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των δύο συγκατοίκων.

Ο 47χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στον «Ευαγγελισμό». Σύμφωνα με την ΕΡΤ μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, ενδεχομένως κλεμμένες, κάτι που προβληματίζει τις αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, όπου πήγε ο 47χρονος για να ζητήσει βοήθεια είπε πως είχε ένα τραύμα στο κεφάλι του και μονωτική ταινία στο κούτελο, ενώ του φώναζε σε σπαστά ελληνικά «φώναξε την αστυνομία».

Άλλος κάτοικος περιέγραψε τη στιγμή που μπήκε μέσα στο διαμέρισμα η μητέρα του 31χρονου και τον αντίκρισε νεκρό.

«Βγήκε έξω κι έκλαιγε», είπε.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ώστε να λυθεί το μυστήριο με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονική επίθεση.