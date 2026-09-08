Μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους, έχοντας στο πλευρό της την πιο χαριτωμένη παρέα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα Fine και, σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο, αποφάσισε να της τραγουδήσει λίγους στίχους από το νέο της τραγούδι.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το ενδιαφέρον της δεν ήταν στραμμένο μόνο στη μουσική. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, η τραγουδίστρια εμφανίζεται αγκαλιά με τη Fine, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο και εμφανώς ανεβασμένη διάθεση.

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως θέλησε να κάνει τη μικρή της φίλη την πρώτη... ακροάτρια του νέου της τραγουδιού. Κρατώντας τη στην αγκαλιά της, της μιλά με τρυφερότητα και στη συνέχεια της τραγουδά μερικούς στίχους από το «Όχι, Γιατί».

«Είσαι πολύ όμορφη, μα πάρα πολύ όμορφη. Fine, ωραίο όνομα. Θα σου πω το καινούριο μου τραγούδι, εντάξει; Θέλεις;…», της λέει χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει τους στίχους.

Το αυθόρμητο βίντεο απέσπασε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων, με τη Fine να κλέβει φυσικά τις εντυπώσεις. Άλλωστε, δεν είναι κάθε μέρα που ένα σκυλάκι γίνεται η... πρώτη ακροάτρια ενός νέου τραγουδιού της Άννας Βίσση!

Η Άννα Βίσση διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς μετρά αντίστροφα για την κυκλοφορία του νέου της single «Όχι, Γιατί», ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.