Άννα Βίσση: Τραγουδά το «Όχι, Γιατί» στην πιο γλυκιά ακροάτρια

«Θα σου πω το καινούριο μου τραγούδι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 18:16 Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ
08.09.26 , 18:14 Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση»
08.09.26 , 18:12 Δήμος Νισύρου: Καθιερώνει επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
08.09.26 , 18:05 BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
08.09.26 , 17:57 Άννα Βίσση: Τραγουδά το «Όχι, Γιατί» στην πιο γλυκιά ακροάτρια
08.09.26 , 17:52 Χειλάκης- Μαξίμου: Ο «επίγειος παράδεισος» που θέλουν να γεράσουν μαζί
08.09.26 , 17:50 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
08.09.26 , 17:41 PISA 2025: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά
08.09.26 , 17:17 Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»
08.09.26 , 16:53 Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
08.09.26 , 16:50 Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
08.09.26 , 16:38 Μητσοτάκης από Αίγυπτο: «Σταθερότητα δε σημαίνει υποχωρητικότητα»
08.09.26 , 16:19 To GNTM 7 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21.9.26 στις 21:00 στο Star!
08.09.26 , 16:10 Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
08.09.26 , 16:07 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Η Fine την άκουσε πρώτη να τραγουδά το «Όχι, Γιατί»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση μοιράστηκε μια γλυκιά στιγμή με τη σκυλίτσα της Fine, τραγουδώντας λίγους στίχους από το νέο της τραγούδι.
  • Δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται χαρούμενη και τρυφερή με τη Fine.
  • Η Fine έγινε η πρώτη ακροάτρια του νέου single «Όχι, Γιατί», που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
  • Η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Το αυθόρμητο βίντεο κέρδισε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων.

Μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους, έχοντας στο πλευρό της την πιο χαριτωμένη παρέα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα Fine και, σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο, αποφάσισε να της τραγουδήσει λίγους στίχους από το νέο της τραγούδι.

Άννα Βίσση: Το καλοκαιρινό άλμπουμ της απόλυτης σταρ!

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το ενδιαφέρον της δεν ήταν στραμμένο μόνο στη μουσική. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, η τραγουδίστρια εμφανίζεται αγκαλιά με τη Fine, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο και εμφανώς ανεβασμένη διάθεση.

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως θέλησε να κάνει τη μικρή της φίλη την πρώτη... ακροάτρια του νέου της τραγουδιού. Κρατώντας τη στην αγκαλιά της, της μιλά με τρυφερότητα και στη συνέχεια της τραγουδά μερικούς στίχους από το «Όχι, Γιατί».

 

«Είσαι πολύ όμορφη, μα πάρα πολύ όμορφη. Fine, ωραίο όνομα. Θα σου πω το καινούριο μου τραγούδι, εντάξει; Θέλεις;…», της λέει χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει τους στίχους.

Το αυθόρμητο βίντεο απέσπασε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων, με τη Fine να κλέβει φυσικά τις εντυπώσεις. Άλλωστε, δεν είναι κάθε μέρα που ένα σκυλάκι γίνεται η... πρώτη ακροάτρια ενός νέου τραγουδιού της Άννας Βίσση!

Άννα Βίσση: Η αλλαγή στην εικόνα της πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς μετρά αντίστροφα για την κυκλοφορία του νέου της single «Όχι, Γιατί», ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει Nα Aπέχω Aπό Tην Τηλεόραση»
Celebrities & Gossip Νεα
Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση»
Χειλάκης- Μαξίμου: Πώς Φαντάζονται Τα Γεράματά Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Χειλάκης- Μαξίμου: Ο «επίγειος παράδεισος» που θέλουν να γεράσουν μαζί
Χολίδης: «Έγινα Μπαμπάς Αλλά Έχασα Και Τον Πατέρα Μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
Celebrities & Gossip Νεα
Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Σταύρος Φλώρος
Celebrities & Gossip Νεα
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
«Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν με την επιστολή του βασιλιά Καρόλου
Mαίρη Μηνά- Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
Celebrities & Gossip Νεα
Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top