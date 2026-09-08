Σχεδόν οι μισοί μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά

PISA 2025: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά

«Μετεξεταστέα» ξανά η Ελλάδα

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Ελλαδα
Πηγή: Dnews.gr / φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί καθησυχαστική προκύπτει από τα αποτελέσματα της PISA 2025 για την ελληνική εκπαίδευση.

Η χώρα μας μπορεί να περιόρισε την απόσταση από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε σχέση με προηγούμενους κύκλους και στα Μαθηματικά να καταγράφεται τάση σύγκλισης, όμως οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι το 49,5% των μαθητών δεν κατακτά το βασικό επίπεδο μαθηματικών δεξιοτήτων. Με απλά λόγια, σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να διαθέτει το επίπεδο γνώσεων που θεωρείται απαραίτητο για βασικούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις στην καθημερινότητα. Και δεν είναι μόνο τα Μαθηματικά.

Στις Φυσικές Επιστήμες, το ποσοστό των μαθητών που βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο φτάνει το 40,9%, ενώ στην Κατανόηση Κειμένου ανέρχεται στο 43,8%. Πρόκειται για ποσοστά που αποτυπώνουν ένα σοβαρό πρόβλημα βασικών δεξιοτήτων και δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα των μαθητών φτάνει στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχει κατακτήσει επαρκώς θεμελιώδεις γνώσεις.

Μικρότερη πτώση, αλλά όχι υψηλές επιδόσεις

Το Υπουργείο Παιδείας εστιάζει στο γεγονός ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από περίπου μία δεκαετία, ανακόπτει την πορεία διεύρυνσης της απόστασής της από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.27. Στα Μαθηματικά, μάλιστα, η εικόνα παρουσιάζει μια θετική διαφοροποίηση καθώς η επίδοση της Ελλάδας μειώθηκε κατά 6 μονάδες, όταν στον ΟΟΣΑ-23 η αντίστοιχη πτώση ήταν 11 μονάδες και στην Ε.Ε.27 12 μονάδες. Στις Φυσικές Επιστήμες, ωστόσο, η Ελλάδα κατέγραψε πτώση 7 μονάδων, έναντι 5 μονάδων στον ΟΟΣΑ-23 και στην Ε.Ε.27. Στην Κατανόηση Κειμένου η πτώση ήταν 16 μονάδες, αντίστοιχη με τον ΟΟΣΑ-23 και μικρότερη από την πτώση των 18 μονάδων στην Ε.Ε.27. Το γεγονός ότι η Ελλάδα σε ορισμένες περιπτώσεις υποχώρησε λιγότερο από άλλες χώρες αποτελεί αναμφίβολα μια θετική ένδειξη. Δεν σημαίνει όμως ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.

Σχεδόν οι μισοί μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά

Το 49,5% στα Μαθηματικά αποτελεί ίσως το πιο ηχηρό καμπανάκι των αποτελεσμάτων. Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ένα τεράστιο τμήμα των 15χρονων μαθητών δεν έχει κατακτήσει δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων και καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο προβληματική όταν εξεταστεί συνολικά και στις τρεις βασικές περιοχές της PISA Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Κατανόηση Κειμένου. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά έναντι του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, παρά τη βελτίωση σε επιμέρους δείκτες και την ανάσχεση της προηγούμενης τάσης απόκλισης.

Σύμφωνα με την ελληνική ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν λιγότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, αναφέρουν περιορισμένη χρήση διδακτικών πρακτικών που ενεργοποιούν γνωστικά τους μαθητές, αλλά και μικρότερη αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται αρνητικότερες στάσεις απέναντι στη μάθηση, κυρίως ως προς την περιέργεια, την επιμονή, την αυτορρύθμιση και τη γνωστική προσαρμοστικότητα.

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