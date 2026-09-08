BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας

Με την έλευση της Neue Klasse, η BMW προσφέρει για πρώτη φορά στο βασικό εξοπλισμό ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας σε πολλές σειρές μοντέλων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η λειτουργία Exit Warning με ενεργή καθυστέρηση στο άνοιγμα της πόρτας, που συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων. Η BMW iX3 ήταν το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse που εξοπλίστηκε με αυτές τις τεχνολογίες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως η BMW i3, η BMW X5 και η BMW Σειρά 7.

Τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας υποστηρίζουν τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις κατά την οδήγηση, τη στάθμευση και την έξοδο από το όχημα. Η ανάλυση δεδομένων που παρέχονται με τη συγκατάθεση των πελατών από τον στόλο των έξυπνα συνδεδεμένων οχημάτων της BMW δείχνει ότι αυτές οι λειτουργίες βελτιώνουν την οδική ασφάλεια. Μόνο τον τελευταίο μήνα, τα οχήματα του στόλου* στην Ευρώπη κάλυψαν 1,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Οι πελάτες ειδοποιήθηκαν για πιθανές συγκρούσεις περίπου 8 εκατομμύρια φορές μέσω οπτικών και ακουστικών προειδοποιήσεων. Σε 243.977 περιπτώσεις, οι ενεργές παρεμβάσεις των συστημάτων υποβοήθησης στο τιμόνι και στα φρένα συνέβαλαν στην αποφυγή πιθανής σύγκρουσης.

Το BMW Symbiotic Drive αναβαθμίζει την υποβοήθηση του οδηγού στη νέα γενιά μοντέλων της BMW, δημιουργώντας μια διαισθητική συνεργασία μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το σύστημα αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του οδηγού από την κατεύθυνση του βλέμματός του και τις κινήσεις του τιμονιού, ώστε η υποβοήθηση να ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Έτσι, λειτουργίες όπως το Lane Keeping Assistant (Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας) προειδοποιούν τον οδηγό ή επεμβαίνουν στο τιμόνι μόνο όταν διαπιστώνεται ακούσια έξοδος από τη λωρίδα ή κίνδυνος επικείμενης σύγκρουσης. Όταν ο οδηγός πραγματοποιεί σκόπιμα έναν ελιγμό, το σύστημα δεν παρεμβαίνει, εφόσον δεν υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος σύγκρουσης ή εκτροπής του οχήματος από την πορεία του. Το σύστημα αναγνωρίζει την πρόθεση του οδηγού, μεταξύ άλλων, από την ενεργοποίηση του φλας, τις κινήσεις του τιμονιού ή την κατεύθυνση του βλέμματός του.

Η νέα BMW iX3 έλαβε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στην τελευταία δοκιμή ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις απαιτήσεις. Η BMW iX3 ήταν ένα από τα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δοκιμών, τα οποία τροποποιήθηκαν σημαντικά το 2026. Το αποτέλεσμα του NCAP επιβεβαιώνει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της BMW στην ασφάλεια.

Νέα λειτουργία Exit Warning αποτρέπει πιο αποτελεσματικά «ατυχήματα από άνοιγμα πόρτας».

Κάποια ατυχήματα συμβαίνουν όταν η πόρτα ενός σταθμευμένου οχήματος ανοίγει απροσδόκητα προς τη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ποδηλάτες. Σύμφωνα με την Γερμανική Ένωση Ασφαλιστών, το 8% όλων των ατυχημάτων με ποδήλατα στο Βερολίνο το 2024 σχετιζόταν με άνοιγμα πόρτας**. Η λειτουργία Exit Warning αποτελεί βασικό εξοπλισμό σε πολλά μοντέλα της BMW εδώ και χρόνια και ειδοποιεί τους οδηγούς για πιθανούς κινδύνους με ηχητικά και οπτικά σήματα. Τώρα, με την Neue Klasse, η λειτουργία αυτή επεκτείνεται ως στάνταρ εξοπλισμός προσφέροντας επιπλέον ενεργή καθυστέρηση ανοίγματος της πόρτας. Με τη βοήθεια πλευρικών ραντάρ, το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς τον χώρο κυκλοφορίας γύρω από το σταθμευμένο όχημα και ανιχνεύει οχήματα, ποδήλατα ή άλλους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης, το ηλεκτρονικό κλείδωμα της πόρτας καθυστερεί το άνοιγμα της πόρτας έως ότου ο κίνδυνος παρέλθει.

Νέες και βελτιωμένες λειτουργίες αναδεικνύουν την τεχνογνωσία της BMW στον τομέα της ασφάλειας.

Εκτός από το Lane Keeping Assistant και τη βελτιωμένη λειτουργία Exit Warning, ποικίλες καινοτομίες και αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την τεχνογνωσία της BMW στις τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν αξιόπιστη υποστήριξη όταν χρειάζεται, παραμένοντας διακριτικά και χωρίς άσκοπες παρεμβάσεις στην καθημερινή οδήγηση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

Για πρώτη φορά, η λειτουργία emergency steering intervention πραγματοποιεί αυτόματα ελιγμό αποφυγής εμποδίου, διατηρώντας το όχημα στη λωρίδα του – για παράδειγμα, αν μετά από βλάβη ένα άτομο βγει στον δρόμο ανάμεσα σε δύο οχήματα ή αν ένας ποδηλάτης δεν γίνει αντιληπτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η λειτουργία αυτή προς το παρόν δεν προσφέρεται από τον ανταγωνισμό.



Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικής σύγκρουσης, η λειτουργία emergency steering intervention συμβάλλει επίσης στην αποφυγή ατυχημάτων – για παράδειγμα, όταν ένα άλλο όχημα πλησιάζει επικίνδυνα. Μια σύντομη, ενεργή παρέμβαση στο τιμόνι απομακρύνει ομαλά το όχημα από το εμπόδιο, διατηρώντας το στη λωρίδα του, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για τον ελιγμό.

Η λειτουργία Emergency Brake Assistant με υποστήριξη ελιγμού αποφυγής εμποδίου συμβάλλει στην αποφυγή επικείμενων μετωπικών συγκρούσεων. Μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα έως την πλήρη επιβράδυνση. Χάρη στη βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων, η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη σε περιπτώσεις με διερχόμενα ζώα στην πορεία του οχήματος ή σε σημεία διέλευσης άγριων ζώων.

Το Road Priority Warning βοηθά πλέον ακόμη περισσότερο τον οδηγό, προβάλλοντας στην οθόνη BMW Panoramic Vision, ακριβώς στο οπτικό του πεδίο, τις οδικές σημάνσεις που εντοπίζει το σύστημα. Εκτός από τους κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες, τις πινακίδες παραχώρησης προτεραιότητας, STOP και No Entry, η λειτουργία περιλαμβάνει πλέον και προειδοποιήσεις στις διαβάσεις πεζών.

Το Attentiveness Assistant με λειτουργία Emergency Stop μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης. Εάν η κάμερα του οδηγού ανιχνεύσει ότι ο οδηγός δεν είναι πλέον σε θέση να οδηγήσει, το σύστημα αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο του οχήματος και το ακινητοποιεί με ασφάλεια. Παράλληλα, ενεργοποιεί αυτόματα τα αλάρμ και πραγματοποιεί κλήση eCall. Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακτήσει τον έλεγχο.



Περισσότερες λειτουργίες ασφάλειας για τη στάθμευση και τους ελιγμούς.

Τα βελτιωμένα και περαιτέρω εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποφυγή συγκρούσεων κατά τη στάθμευση και τους ελιγμούς.Το Active Park Distance Control αποτρέπει συγκρούσεις χρησιμοποιώντας αισθητήρες υπερήχων και κάμερες περιμετρικής παρακολούθησης. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τα πίσω φρένα όταν ανιχνεύσει ακίνητα ή κινούμενα αντικείμενα, ενώ για πρώτη φορά, προστατεύει το αυτοκίνητο και όταν κινδυνεύει να συγκρουστεί με εμπόδιο από τα πλάγια.

Κατά την οπισθοπορεία από θέση στάθμευσης σε πολυσύχναστους δρόμους – ένας ελιγμός όπου συχνά η ορατότητα είναι περιορισμένη – η λειτουργία emergency braking for cross - traffic μπορεί να αποτρέψει σοβαρά ατυχήματα με ποδηλάτες και άλλους χρήστες του δρόμου. Τα πίσω πλευρικά ραντάρ παρακολουθούν τον χώρο γύρω από το όχημα. Η κάμερα οπισθοπορείας και η πανοραμική απεικόνιση στην Κεντρική Οθόνη προσφέρουν επιπλέον ορατότητα.

Η στάνταρ λειτουργία start monitoring ανιχνεύει πιθανούς λανθασμένους χειρισμούς των πεντάλ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγχυση μεταξύ πεντάλ γκαζιού και φρένου. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, με ταχύτητα έως 2 km/h, και ταυτόχρονα ασυνήθιστα γρήγορο και έντονο πάτημα του πεντάλ γκαζιού, παρεμβαίνει. Στη συνέχεια, φρενάρει το όχημα ελεγχόμενα, είτε κινείται προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω, μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Το BMW Panoramic iDrive προσφέρει καλύτερη εικόνα στον οδηγό.

Με τη νέα γενιά αισθητήρων και τη βελτιωμένη οθόνη Assisted View στο BMW Operating System X, οι συνθήκες κυκλοφορίας αποτυπώνονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια. Οι εικόνες προβάλλονται στην Κεντρική Οθόνη, στο Panoramic Vision ή, προαιρετικά, στο 3D Head-Up Display. Βοηθούν τον οδηγό να αντιλαμβάνεται εύκολα την κίνηση και τα αντικείμενα που εντοπίζει το σύστημα, ενώ δείχνουν ποια συστήματα υποβοήθησης είναι ενεργά και πότε παρεμβαίνουν.

Νέος υπολογιστής υψηλών επιδόσεων διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

Με τη νέα BMW iX3 και τα μοντέλα που θα ακολουθήσουν, η BMW θέτει τις τεχνικές βάσεις για την επόμενη γενιά έξυπνων, συνεργατικών και αξιόπιστων συστημάτων υποβοήθησης. Όλες οι νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας, αυτοματοποιημένης οδήγησης και αυτοματοποιημένης στάθμευσης ελέγχονται από τον κεντρικό «Υπερεγκέφαλο Αυτοματοποιημένης Οδήγησης». Ο υδρόψυκτος υπολογιστής διαθέτει περίπου 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από το προηγούμενο σύστημα.