H Honda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη συμμετέχει με τη Honda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμώμενη χώρα για φέτος είναι η Ιαπωνία, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων που εκφράζει τη φιλοσοφία, την τεχνογνωσία και την καινοτομία της μάρκας σε διαφορετικούς τομείς κινητικότητας.Η Honda αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους mobility παγκοσμίως, με περισσότερα από 75 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες. Με δραστηριότητα που εκτείνεται από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες έως τις εξωλέμβιες μηχανές, τους κινητήρες και τις προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας, η Honda έχει χτίσει τη διεθνή της φήμη πάνω στην καινοτομία, την αξιοπιστία και τη μηχανολογική υπεροχή.

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων, η Honda θα παρουσιάσει τα Prelude, HR-V και Civic, αναδεικνύοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e:HEV, τον δυναμικό σχεδιασμό και την οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη γκάμα της μάρκας.



Το 1963, επισημοποιήθηκε η συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Honda μέσω της συμφωνίας αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των μοτοσυκλετών Honda στην Ελλάδα ενώ το 1968, η συνεργασία επεκτάθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα, και εν συνεχεία στις μηχανές θαλάσσης και τα προϊόντα παραγωγής ισχύος.

Επιπλέον, στις μοτοσυκλέτες, τα CB1000GT, CBR1000RR-R SP, CB1000F, Africa Twin, Transalp, SH350i και X-ADV συνθέτουν μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και στυλ οδήγησης, απευθυνόμενη τόσο σε έμπειρους αναβάτες όσο και σε όσους αναζητούν έναν πιο ευέλικτο και συναρπαστικό τρόπο μετακίνησης. Από την καθημερινή μετακίνηση και την περιπέτεια έως τη σπορ οδήγηση και τις μεγάλες διαδρομές, τα μοντέλα αυτά αναδεικνύουν την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και το πάθος της Honda για τους δύο τροχούς.



Παράλληλα, η Honda θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της και στον τομέα των εξωλέμβιων κινητήρων για το 2026, με τη BF350. Με έμφαση στην απόδοση, την αξιοπιστία, την οικονομία καυσίμου και την προηγμένη τεχνολογία, η Honda προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θαλάσσιας αναψυχής και της επαγγελματικής χρήσης.

