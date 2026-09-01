Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από την πρώτη συνάντηση με την ομάδα της

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Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στη δουλειά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Ο Μιχάλης Πλεμμένος αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της εκπομπής, διαδεχόμενος την Ειρήνη Αρβανίτη.
  • Η Καινούργιου εκφράζει δημόσια την εμπιστοσύνη της στον Πλεμμένο και τονίζει τη συνεργασία τους.
  • Η ομάδα της εκπομπής διατηρεί οικογενειακό κλίμα και ενθουσιασμό για τις νέες συνεργασίες.
  • Η «Super Κατερίνα» ετοιμάζεται για δυναμική πρεμιέρα με ψυχαγωγία και επικαιρότητα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έφτασε στο τέλος της και η Κατερίνα Καινούργιου έχει ήδη πιάσει δουλειά.

Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της

Η αγαπημένη παρουσιάστρια πέρασε ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο στιγμές ευτυχίας στην κοσμοπολίτικη Πάρο, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα στο πλευρό των αγαπημένων της προσώπων. 

Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή

Μετά τις χαλαρές στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί, η παρουσιάστρια επέστρεψε στα γραφεία του Alpha και στις πολυαναμενόμενες προετοιμασίες της εκπομπής της, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram αποκλειστικά στιγμιότυπα από τις πρώτες συναντήσεις με την ομάδα της.

Στο επίκεντρο των φετινών αλλαγών βρίσκεται ο Μιχάλης Πλεμμένος, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της αρχισυνταξίας διαδεχόμενος την Ειρήνη Αρβανίτη.

Ο Μιχάλης Πλεμμένος αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της «Super Κατερίνα»

Ο Μιχάλης Πλεμμένος αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου του έδωσε δημόσια ψήφο εμπιστοσύνης, γράφοντας: «Όταν ο αρχισυντάκτης δεν είναι απλώς στη θέση που του αξίζει, αλλά ανεβάζει και τον πήχη για όλους. Τυχερή που θα συνεργαστούμε φέτος. Καλή μας αρχή!!».

Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου και τη νέα χρονιά η Έλενα Πολυκάρπου

Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου και τη νέα χρονιά η Έλενα Πολυκάρπου 

Το κλίμα στην ομάδα παραμένει οικογενειακό και δεμένο. Η «Katken» εξέφρασε την αγάπη της για τη στενή της συνεργάτιδα, Έλενα Πολυκάρπου, σημειώνοντας πως «κάποιες συνεργασίες γίνονται φιλίες και κάποιες φιλίες γίνονται οικογένεια», ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία του Χάρη Χρονόπουλου, ο οποίος παραμένει σταθερά στο πλευρό της.

Ο Χάρης Χρονόπουλος συνεχίζει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Ο Χάρης Χρονόπουλος συνεχίζει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Η «Super Κατερίνα» ετοιμάζεται να κάνει δυναμική πρεμιέρα στον Alpha, συνδυάζοντας την αγαπημένη επιτυχημένη συνταγή με ψυχαγωγία, αποκλειστικά ρεπορτάζ, καυτό σχολιασμό και όλη την επικαιρότητα.

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