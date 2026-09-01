Ζέτα Δούκα: Όσα είχε πει για την κόρη της στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ, τον Νοέμβριο του 2026

Μια προσωπική ιστορία για την κόρη της Θάλεια μοιράστηκε η Ζέτα Δούκα, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram και εξήγησε πώς αποφασίστηκε το όνομα της 10χρονης σήμερα κόρης της, όταν εκείνη και ο Μιχάλης Χατζαντωνάς περίμεναν τη γέννησή της.

Η Ζέτα Δούκα ανέφερε ότι κατά την εγκυμοσύνη είχε επιλέξει να μη μάθει το φύλο του μωρού. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, με τον πατέρα του παιδιού είχαν καταλήξει σε δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα πριν από τον τοκετό.

«Όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού. Το έμαθα όταν γεννήθηκε. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα. Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό, βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί, και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα "Θάλεια". Έτσι τη φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε, με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει!

Η Ζέτα Δούκα στην επίδειξη μόδας Paris Valtadoros στο Καλλιμάρμαρο, τον Ιούνιο του 2026/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα , πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλοσύνη , ερωτήσεις , αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι.

Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε.

Σ αγαπώ Θάλεια», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών με την κόρη της που δημοσίευσε στο instagram.

Zέτα Δούκα: Το καλοκαίρι με την κόρη της, Θάλεια

Μαμά και κόρη πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι ταξιδεύοντας στους Καλόγηρους Τρικάλων, την Παλαιόχωρα Χανίων, την Κάσο και την Τήνο.

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Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία. Οπως αυτό το παγκάκι, έξω από το «Μέθεξις» . Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ αγαπώ Θάλεια», έγραψε σε ανάρτησή της από την Παλαιόχωρα Χανίων, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο ίδιο σημείο με την κόρη της από το 2018 μέχρι σήμερα.

Η Ζέτα Δούκα και ο Μιχάλης Χατζαντωνάς χώρισαν ως ζευγάρι μετά από 10 χρόνια σχέσης, όμως παραμένουν μαζί ως γονείς. Η ίδια είχε αναφερθεί στον χωρισμό τους, τον περασμένο Μάρτιο.

«Με τον Μιχάλη έχουμε διατηρήσει μια σχέση μεγάλης κι ουσιαστικής επικοινωνίας για το παιδί. Είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι, ήμασταν ζευγάρι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Χωρίσαμε γιατί δε συμβαδίζαμε, αλλά από εκεί και πέρα δε χρειάζεται δύο άνθρωποι που τραβούν χωριστούς δρόμους να μη θέλουν να δουν ο ένας τον άλλον», είχε πει στα parapolitika. gr, περίπου τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους.