Ζέτα Δούκα: Πώς επέλεξαν το όνομα της κόρης της- Οι ευχές για τη γιορτή της

«Έτσι τη φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 16:37 Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη: Την παρέσυρε ο σύντροφό της με το όχημά του
01.09.26 , 16:36 Σταμάτης Γονίδης- Λένα Ζευγαρά στο VOG Club Athens!
01.09.26 , 16:26 Γενέθλια για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του
01.09.26 , 16:14 Ζέτα Δούκα: Πώς επέλεξαν το όνομα της κόρης της- Οι ευχές για τη γιορτή της
01.09.26 , 16:00 Κάηκες παρόλο που φοράς αντηλιακό; Δες τι λάθος έκανες
01.09.26 , 15:49 Κυψέλη: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και το άλλαξαν»
01.09.26 , 15:39 MG Motor Greece: «Πετάει» στο Athens Flying Week 2026
01.09.26 , 15:31 «Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
01.09.26 , 15:29 Η ταινία «CAPONE» σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
01.09.26 , 15:23 Χριστίνα Κοντοβά: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων και η ιδιαίτερη τούρτα
01.09.26 , 15:20 Τραγωδία Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών
01.09.26 , 15:20 «Στο σπίτι σου επιλέγεις ειδήσεις στο Star» - Πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 15:18 Ford Sfakianakis: Μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία
01.09.26 , 14:55 Παίδων Αγία Σοφία: To «ευχαριστώ» των γονιών της 12χρονης από τις ΗΠΑ
01.09.26 , 14:51 Σολωμού: Διαβάζει ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Επίδομα παιδιού, επίδομα 300 ευρώ και τρίτεκνοι: Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι
Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο
Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Κυψέλη: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και το άλλαξαν»
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Δούκα: Όσα είχε πει για την κόρη της στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ, τον Νοέμβριο του 2026

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Δούκα γιορτάζει την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Θάλειας, και μοιράζεται την ιστορία επιλογής του ονόματος.
  • Κατά την εγκυμοσύνη, η Δούκα δεν ήθελε να μάθει το φύλο του παιδιού και επέλεξε δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα.
  • Το όνομα Θάλεια επιλέχθηκε όταν το μωρό έπιασε το χαρτί με το όνομα από ένα ποτηράκι.
  • Η Δούκα και ο Μιχάλης Χατζαντωνάς χώρισαν μετά από 10 χρόνια, αλλά διατηρούν καλή επικοινωνία για την κόρη τους.
  • Η Ζέτα Δούκα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και αναφέρεται στη σχέση τους ως γονείς.

Μια προσωπική ιστορία για την κόρη της Θάλεια μοιράστηκε η Ζέτα Δούκα, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram και εξήγησε πώς αποφασίστηκε το όνομα της 10χρονης σήμερα κόρης της, όταν εκείνη και ο Μιχάλης Χατζαντωνάς περίμεναν τη γέννησή της.

Ζέτα Δούκα: Η καλοκαιρινή «παράδοση» με την κόρη της Θάλεια από την Κρήτη

Η Ζέτα Δούκα ανέφερε ότι κατά την εγκυμοσύνη είχε επιλέξει να μη μάθει το φύλο του μωρού. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, με τον πατέρα του παιδιού είχαν καταλήξει σε δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα πριν από τον τοκετό.

«Όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού. Το έμαθα όταν γεννήθηκε. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα. Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό, βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί, και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα "Θάλεια". Έτσι τη φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε, με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει!

Η Ζέτα Δούκα στην επίδειξη μόδας Paris Valtadoros στο Καλλιμάρμαρο, τον Ιούνιο του 2026/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ζέτα Δούκα στην επίδειξη μόδας Paris Valtadoros στο Καλλιμάρμαρο, τον Ιούνιο του 2026/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα , πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλοσύνη , ερωτήσεις , αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι.

Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε.
Σ αγαπώ Θάλεια», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών με την κόρη της που δημοσίευσε στο instagram. 

Zέτα Δούκα: Το καλοκαίρι με την κόρη της, Θάλεια

Μαμά και κόρη πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι ταξιδεύοντας στους Καλόγηρους Τρικάλων, την Παλαιόχωρα Χανίων, την Κάσο και την Τήνο.

«2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018

Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία. Οπως αυτό το παγκάκι, έξω από το «Μέθεξις» . Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ αγαπώ Θάλεια», έγραψε σε ανάρτησή της από την Παλαιόχωρα Χανίων, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο ίδιο σημείο με την κόρη της από το 2018 μέχρι σήμερα.

Η Ζέτα Δούκα και ο Μιχάλης Χατζαντωνάς χώρισαν ως ζευγάρι μετά από 10 χρόνια σχέσης, όμως παραμένουν μαζί ως γονείς. Η ίδια είχε αναφερθεί στον χωρισμό τους, τον περασμένο Μάρτιο.

Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»

«Με τον Μιχάλη έχουμε διατηρήσει μια σχέση μεγάλης κι ουσιαστικής επικοινωνίας για το παιδί. Είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι, ήμασταν ζευγάρι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Χωρίσαμε γιατί δε συμβαδίζαμε, αλλά από εκεί και πέρα δε χρειάζεται δύο άνθρωποι που τραβούν χωριστούς δρόμους να μη θέλουν να δουν ο ένας τον άλλον», είχε πει στα parapolitika. gr, περίπου τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΘΑΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρίτσαρντ Γκιρ: Φωτογραφίες Από Τα Γενέθλιά Του
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους
Celebrities & Gossip Νεα
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Χριστίνα Κοντοβά
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Κοντοβά: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων και η ιδιαίτερη τούρτα
Σολωμού: Δημοσίευσε Τα Ραβασάκια Του Αθανασίου
Celebrities & Gossip Νεα
Σολωμού: Διαβάζει ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου
Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη
Κατσιώνης: Χιουμοριστικό Τραγούδι Για Ευρυδίκη Και Μαραντίνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Κατσιώνης τραγουδά για την Ευρυδίκη:«Πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη»
Ρουβάς- Ζυγούλη: Στη Σίφνο Με Τη Ρένα Μόρφη
Celebrities & Gossip Νεα
Ρουβάς- Ζυγούλη: Παρέα στη Σίφνο με γνωστή τραγουδίστρια!
Μαριέττα Χρουσαλά: Οι φωτογραφίες με το γαλανόλευκο μπικίνι στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά: Οι φωτογραφίες με το γαλανόλευκο μπικίνι στη Μύκονο
Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη Πλάκα – Πέθανε ο πατέρας της
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη Πλάκα – Πέθανε ο πατέρας της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top