Σολωμού: Διαβάζει ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου

Ο ηθοποιός της είχε γράψει «σ' αγαπώ» στη χαρτοπετσέτα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού διάβασε ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου το 2004, όταν είχαν σχέση.
  • Βρήκε γράμματα και δώρα κατά την τακτοποίηση των συρταριών της.
  • Ο Αθανασίου έγραφε 'Σ' αγαπώ' σε διάφορα αντικείμενα, όπως χαρτοπετσέτες.
  • Η ηθοποιός διατηρεί αναμνήσεις από τη σχέση τους, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να ζωντανέψει τα συναισθήματα.
  • Η Σολωμού και ο Αθανασίου έχουν έναν ενήλικο γιο, τον Αλέξανδρο.

Τον χρόνο στο 2004 «γύρισε» η Μαρία Σολωμού και διάβασε ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου όταν είχαν σχέση.

Μαρία Σολωμού: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στην Ύδρα

H ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις σειρές «Ονειροπαγίδα», «Singles», «Κάτι χωρισμένα παλικάρια» και άλλες πολλές  βρήκε γράμματα, ραβασάκια και δώρα όταν αποφάσισε να τακτοποιήσει τα συρτάρια της.

Mαρία Σολωμού

Mαρία Σολωμού

Εκεί όπως είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, βρήκε κάποια γράμματα που της είχε γράψει ο ηθοποιός το 2004 που είχαν σχέση. 

Μαρία Σολωμού 

Μαρία Σολωμού 

Όπως είπε η ίδια, ο ηθοποιός με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον ενήλικο σήμερα Αλέξανδρο, έγραφε Σ’ αγαπώ σε διάφορα αντικείμενα όπως χαρτοπετσέτες.

Σολωμού: Διαβάζει ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου

«Τι το ήθελα; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”» ανέφερε η ηθοποιός για τον Μάριο Αθανασίου με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι από το 2004 έως το 2009. 


 

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ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
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