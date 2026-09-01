Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα: Πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου - To trailer για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με την εμπειρία, την αξιοπιστία και την άμεση ανταπόκριση να αποτελούν σταθερά στοιχεία της ενημέρωσης του Star.

H Mάρα Ζαχαρέα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45- Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου

Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων, μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, συνεχίζουν και τη νέα τηλεοπτική σεζόν να καταγράφουν, να ερευνούν και να αναλύουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

H Mάρα Ζαχαρέα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45- Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου

Με ψύχραιμη ματιά, γρήγορα αντανακλαστικά και δημοσιογραφική συνέπεια, η ομάδα του Star βρίσκεται εκεί όπου χτυπά ο παλμός των γεγονότων. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστήμη και όλες οι σημαντικές εξελίξεις βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο, με άμεση, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση.

H Mάρα Ζαχαρέα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45- Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.

Με αναλυτικά ρεπορτάζ, σημαντικές έρευνες, αποκλειστικές αποκαλύψεις και εμπεριστατωμένες αναλύσεις, το δελτίο παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αξιοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας και διαδραστικών στοιχείων, η παρουσίαση της επικαιρότητας γίνεται ακόμη πιο ζωντανή και παραστατική, αναδεικνύοντας κάθε σημαντική διάσταση των γεγονότων.

H Mάρα Ζαχαρέα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45- Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν στις 7 Σεπτεμβρίου

Νέα ώρα για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων, που θα μεταδίδεται καθημερινά στις 13:00, με συνεχή ενημέρωση και ζωντανές συνδέσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην παρουσίαση βρίσκεται ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης.

Ο Γιώργος Ευγενίδης στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, στις 13:00- Πρεμιέρα 7 Σεπτεμβρίου

Κάθε Σαββατοκύριακο, ο Σπύρος Λάμπρου βρίσκεται στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, στις 19:45.

Ο Σπύρος Λάμπρου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, στις 15:00, καθώς και τα Νοηματικά Δελτία Ειδήσεων, παρουσιάζουν η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη.

Ράνια Τραγόμαλλου

Κατερίνα Τσαμούρη

Στην παρουσίαση των δελτίων συμμετέχουν επίσης η Βαλεντίνα Καραγεωργίου και η Άννα Σταματιάδου.

Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Άννα Σταματιάδου

Στην αρχισυνταξία του πολιτικού ρεπορτάζ βρίσκεται ο Πέτρος Μποτσαράκος, ενώ την αρχισυνταξία του οικονομικού ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Παππούς.

Οι ανταποκριτές του Star, Δημήτρης Σουλτογιάννης, από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, Μαρία Ψαρρά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, και Μαρία Δεναξά, από το Παρίσι, μεταφέρουν άμεσα όλες τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και τις αντιδράσεις από τα μεγάλα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου θα αναλύει και θα ενημερώνει για κάθε σημαντική μεταβολή στις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με έμπειρους δημοσιογράφους, συνεχή παρουσία στα γεγονότα και γνώμονα την έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση, το Star παραμένει καθημερινά κοντά στην επικαιρότητα και σε όσα αφορούν όλους μας.

StarNEWS – Οι ειδήσεις κοντά σου

Διευθύντρια Ειδήσεων-Παρουσίαση: Μάρα Ζαχαρέα

Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Παπανικολάου

Σκηνοθεσία-Οπτικοποίηση: Σάκης Σιάρκος

Αρχισυντάκτης: Αντώνης Παπαδάκης

Αρχισυντάκτης Πολιτικού: Πέτρος Μποτσαράκος

Αρχισυντάκτης Οικονομικού: Γιώργος Παππούς

Προϊστάμενος Αθλητικού Ρεπορτάζ: Θόδωρος Ζαρμακούπης



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