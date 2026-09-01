Παίδων Αγία Σοφία: To «ευχαριστώ» των γονιών της 12χρονης από τις ΗΠΑ

Ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές & υπεβλήθη σε χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι γονείς της 12χρονης από τη Νέα Υόρκη ευχαρίστησαν το δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας για τη βοήθεια τους.
  • Η 12χρονη χειρουργήθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία για όγκο που ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα.
  • Η επέμβαση διήρκεσε περίπου έξιμισι ώρες και κρίθηκε απαραίτητη από τους γιατρούς.
  • Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους συνεχάρη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα για την προσπάθειά τους.
  • Η οικογένεια εκφράζει ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη και τη φροντίδα που έλαβε.

Μια ευχαριστήρια επιστολή απέστειλαν οι γονείς της 12χρονης από τη Νέα Υόρκη που χειρουργήθηκε για όγκο στο Παίδων Αγία Σοφία.

Παίδων Αγία Σοφία: Η ευχαριστήρια επιστολή των γονιών της 12χρονης από τις ΗΠΑ που χειρουργήθηκε για όγκο

Διαβάστε παρακάτω όσα έγραψαν οι γονείς της: 

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΕΛΛΑΔΑ.

Ευχαριστούμε τους γιατρούς.

Ευχαριστούμε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.

Ευχαριστούμε τα νοσοκομεία.

Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο του οποίου το όνομα γνωρίζουμε, αλλά και όλους εκείνους των οποίων τα ονόματα ίσως να μη μάθουμε ποτέ.

Για τη δική μας οικογένεια, το δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας έγινε αυτή η ομάδα.

Και θα του είμαστε ευγνώμονες για όλη μας τη ζωή». 

 

12χρονη από τις ΗΠΑ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και... χειρουργήθηκε!

Από τις διακοπές στο χειρουργείο: Η περιπέτεια 12χρονης στην Ελλάδα

Η 12χρονη βίωσε μια αναπάντεχη περιπέτεια υγείας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, οι γιατροί χρειάστηκε να την εξετάσουν και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχε όγκος. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Οι γονείς της αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εκεί υποβλήθηκε σε μια δύσκολη και πολύωρη επέμβαση, η οποία κράτησε περίπου έξιμισι ώρες.

Την υπόθεση έκανε γνωστή ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος συνεχάρη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα για την προσπάθειά της.

 

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ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
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12ΧΡΟΝΗ
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