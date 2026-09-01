Μια ευχαριστήρια επιστολή απέστειλαν οι γονείς της 12χρονης από τη Νέα Υόρκη που χειρουργήθηκε για όγκο στο Παίδων Αγία Σοφία.

Παίδων Αγία Σοφία: Η ευχαριστήρια επιστολή των γονιών της 12χρονης από τις ΗΠΑ που χειρουργήθηκε για όγκο

Διαβάστε παρακάτω όσα έγραψαν οι γονείς της:

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΕΛΛΑΔΑ.



Ευχαριστούμε τους γιατρούς.



Ευχαριστούμε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.



Ευχαριστούμε τα νοσοκομεία.



Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο του οποίου το όνομα γνωρίζουμε, αλλά και όλους εκείνους των οποίων τα ονόματα ίσως να μη μάθουμε ποτέ.

Για τη δική μας οικογένεια, το δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας έγινε αυτή η ομάδα.



Και θα του είμαστε ευγνώμονες για όλη μας τη ζωή».

Από τις διακοπές στο χειρουργείο: Η περιπέτεια 12χρονης στην Ελλάδα

Η 12χρονη βίωσε μια αναπάντεχη περιπέτεια υγείας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, οι γιατροί χρειάστηκε να την εξετάσουν και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχε όγκος. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Οι γονείς της αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εκεί υποβλήθηκε σε μια δύσκολη και πολύωρη επέμβαση, η οποία κράτησε περίπου έξιμισι ώρες.

Την υπόθεση έκανε γνωστή ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος συνεχάρη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα για την προσπάθειά της.