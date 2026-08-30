12χρονη από τις ΗΠΑ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και... χειρουργήθηκε!

Διαγνώστηκε με όγκο ενώ έκανε διακοπές στη χώρα μας

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Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και... χειρουργήθηκε!
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Μια απρόβλεπτη περιπέτεια υγείας διέκοψε τις καλοκαιρινές διακοπές μιας 12χρονης από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, όταν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποκάλυψαν την ύπαρξη όγκου και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Η μικρή Μαρία βρισκόταν στη χώρα μαζί με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όταν προέκυψε η ανάγκη για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι γονείς της αποφάσισαν να εμπιστευτούν την ελληνική ιατρική ομάδα.

Η 12χρονη εισήχθη στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση.

Η επέμβαση διήρκεσε 6,5 ώρες

Η χειρουργική διαδικασία ήταν σύνθετη και διήρκεσε περίπου 6,5 ώρες. Η ιατρική ομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία την επέμβαση, αντιμετωπίζοντας το δύσκολο περιστατικό.

Την υπόθεση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος στην επιτυχία της ελληνικής ιατρικής ομάδας και στην εμπιστοσύνη που έδειξε η οικογένεια στους γιατρούς του νοσοκομείου.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει την ιατρική τεχνογνωσία που υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς και το έργο των επαγγελματιών υγείας που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά περιστατικά.

Ο κ. Θεμιστοκλέους συνεχάρη τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της επέμβασης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Η ανάρτηση του κ. Θεμιστοκλέους:

 

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12ΧΡΟΝΗ
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ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
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