Η βιταμίνη C χαρίζει στην επιδερμίδα το καλοκαιρινό glow που όλες θέλουμε

Είναι το καλλυντικό που αξίζει μόνιμη θέση στο νεσεσέρ των διακοπών σου

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Η βιταμίνη C εφαρμόζεται ιδανικά το πρωί, μετά τον καθαρισμό και πριν από την ενυδατική κρέμα

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Το καλοκαίρι η skincare ρουτίνα μας αλλάζει. Η επιδερμίδα εκτίθεται καθημερινά στον ήλιο, στις υψηλές θερμοκρασίες, στη ρύπανση, στο αλάτι της θάλασσας και στο χλώριο της πισίνας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη προστασία και ισχυρότερη αντιοξειδωτική άμυνα. Και αν υπάρχει ένα συστατικό που οι δερματολόγοι θεωρούν πραγματικό σύμμαχο αυτή την εποχή, αυτό είναι η βιταμίνη C.

Η βιταμίνη C χαρίζει στην επιδερμίδα το καλοκαιρινό glow που όλες θέλουμε

Δεν είναι τυχαίο ότι celebrities όπως η Sydney Sweeney, η Gwyneth Paltrow και η Hailey Bieber έχουν εντάξει έναν ορό βιταμίνης C στην καθημερινή τους ρουτίνα. Το συγκεκριμένο δραστικό συστατικό θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά της σύγχρονης κοσμετολογίας, καθώς προστατεύει την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες που προκαλούν οι ακτίνες UV, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ακόμη και το μπλε φως των ηλεκτρονικών συσκευών.

Φροντίστε και προστατέψτε το δέρμα σας από τον ήλιο, στις διακοπές

Παράλληλα, η βιταμίνη C συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, βελτιώνει τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, χαρίζει περισσότερη λάμψη και βοηθά στη μείωση των δυσχρωμιών και των πανάδων που γίνονται πιο έντονες μετά την έκθεση στον ήλιο. Με απλά λόγια, δεν προσφέρει μόνο πρόληψη αλλά λειτουργεί και διορθωτικά, χαρίζοντας πιο ομοιόμορφο τόνο και πιο υγιή όψη.

Ποια μορφή βιταμίνης C να επιλέξεις;

Η βιταμίνη C χαρίζει στην επιδερμίδα το καλοκαιρινό glow που όλες θέλουμε

Η πιο γνωστή μορφή είναι το L-Ascorbic Acid, η καθαρή μορφή της βιταμίνης C. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα πιο ευαίσθητη στο φως και τον αέρα, γι' αυτό απαιτεί σωστή σύνθεση και συσκευασία.

Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο η THD Ascorbate, μια πιο σταθερή, λιποδιαλυτή μορφή βιταμίνης C που διεισδύει βαθύτερα στην επιδερμίδα και είναι πιο φιλική ακόμη και προς τις ευαίσθητες επιδερμίδες ή όσες εμφανίζουν ερυθρότητα. Προσφέρει όλα τα αντιοξειδωτικά και αντιγηραντικά οφέλη της βιταμίνης C, χωρίς τον αυξημένο κίνδυνο ερεθισμών.

Τι να προσέξεις πριν την αγορά σου

Η βιταμίνη C χαρίζει στην επιδερμίδα το καλοκαιρινό glow που όλες θέλουμε

Εκτός από τη σύνθεση, σημαντικό ρόλο παίζει και η συσκευασία. Οι ειδικοί προτείνουν προϊόντα σε αδιαφανή ή σκουρόχρωμα μπουκάλια, με αντλία ή αεροστεγές σύστημα, ώστε η βιταμίνη C να προστατεύεται από την οξείδωση και να διατηρεί τη δράση της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν παρατηρήσεις ότι το serum έχει αποκτήσει πολύ σκούρο καφέ ή πορτοκαλί χρώμα, πιθανότατα έχει οξειδωθεί και δεν προσφέρει πλέον τα ίδια οφέλη.

Διαβάστε αναλυτικά για τη συμβολή της βιταμίνης C, στο καλοκαιρινό skincare, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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