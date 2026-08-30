Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»

«Μπήκα μπροστά και με έριξαν κάτω»

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Δες στο βίντεο όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για το περιστατικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο κατά τη διάρκεια βόλτας με το κατοικίδιό του, τη «Love».
  • Προσπάθησε να προστατεύσει τη «Love», με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στον γοφό και το χέρι του.
  • Ο σκύλος φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του, προκαλώντας την επίθεση.
  • Ο Αλεξάνδρου τόνισε την ευθύνη των ιδιοκτητών μεγαλόσωμων σκύλων και την ανάγκη για έλεγχο σε δημόσιους χώρους.
  • Εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια άλλων, αν η επίθεση συνέβαινε σε γυναίκα ή μικρό σκυλάκι.

Μια δυσάρεστη περιπέτεια είχε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε στον ίδιο και στο κατοικίδιό του κατά τη διάρκεια της βόλτας τους. Ο επιχειρηματίας προσπάθησε να προστατεύσει τη «Love», με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

αλεξανδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media. Σε αυτά έδειξε τα σημάδια από τον τραυματισμό του και περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση.

Όπως εξήγησε, ένας μεγαλόσωμος σκύλος φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του και κατευθύνθηκε προς το δικό του κατοικίδιο. Βλέποντας τον κίνδυνο, ο ίδιος μπήκε ανάμεσα στα δύο ζώα, προσπαθώντας να προστατεύσει τη «Love».

Η σύγκρουση, ωστόσο, ήταν τόσο δυνατή ώστε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στην αριστερή πλευρά του σώματός του.

«Μπήκα μπροστά και με έριξαν κάτω»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε πως κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμος, παρά την ένταση της στιγμής.

Όπως είπε, ο σκύλος βρισκόταν ελεύθερος και κινήθηκε προς το μέρος της «Love». Ο ίδιος παρενέβη αμέσως για να αποτρέψει την επίθεση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι μετά την πτώση αισθανόταν έντονο πόνο στον γοφό, ενώ το χέρι του είχε πρηστεί σημαντικά.

«Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Πονάει ο γοφός μου, το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Και πρόσθεσε: «Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα».

«Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Η έκκλησή του προς τους ιδιοκτήτες μεγαλόσωμων σκύλων

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπορούν να ελέγχουν τα κατοικίδιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

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