13 χρόνια πέρασαν από το πρώτο ραντεβού της Πηνελόπης Αναστασοπούλου με τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο και η παρουσιάστρια- ηθοποιός του έκανα δημόσια μία ερωτική εξομολόγηση.

13 χρόνια απ’το πρώτο μας ραντεβού… Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

"Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας.

Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο ….» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες τους οι οποίες τους απεικονίζουν να φορούν τις βέρες τους. Οι λεζάντες τους γράφουν λέξεις όπως : «Παντρέψου έναν άνδρα που λέει πράγματα όπως: “Είναι καλά το μωρό μου;”, “Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Ήξερα ότι μπορούσες να τα καταφέρεις”, “Δεν είσαι μόνη. Θα είμαι στο πλευρό σου, ό,τι κι αν συμβεί”».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2013, και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Λυδία και την Ηλέκτρα.

