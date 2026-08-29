Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!

Η νέα σεζόν στο Cash or Trash φέρνει καρδιοχτύπια!
Ο Έλληνας εκτιμητής έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, Θάνος Λούδος κάνει εκτιμήσεις των αντικειμένων που φέρνουν οι πωλητές στην εκπομπή και τα ποσά… ζαλίζουν.
Στο νέο τρέιλερ ακούγεται να λέει: «Η εκτίμηση που θα ακούσεις, δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000», με την οικοδέσποινα της εκπομπής να ρωτάει τους πωλητές αν έχουν αγωνία.
Τα αντικείμενα που φτάνουν στο δωμάτιο εκτίμησης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα, καλύπτοντας μια γκάμα από αντίκες του 19ου αιώνα, vintage pop-culture memorabilia, μέχρι έργα τέχνης και ρετρό παιχνίδια.
Ο 6ος κύκλος αναμένεται να ξεχωρίσει για τις υψηλές εκτιμήσεις από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, αλλά και για τα ποσά-ρεκόρ που δίνουν οι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν τα πιο σπάνια κομμάτια.
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