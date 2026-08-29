Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!

Η νέα σεζόν στο Cash or Trash φέρνει καρδιοχτύπια!

Τα ποσά των εκτιμήσεων στο Cash or Trash προκαλούν καρδιοχτύπια



Ο Έλληνας εκτιμητής έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, Θάνος Λούδος κάνει εκτιμήσεις των αντικειμένων που φέρνουν οι πωλητές στην εκπομπή και τα ποσά… ζαλίζουν.

Στο νέο τρέιλερ ακούγεται να λέει: «Η εκτίμηση που θα ακούσεις, δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000», με την οικοδέσποινα της εκπομπής να ρωτάει τους πωλητές αν έχουν αγωνία.

O εκτιμητής του Cash or Trash Θάνος Λούδος



Τα αντικείμενα που φτάνουν στο δωμάτιο εκτίμησης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα, καλύπτοντας μια γκάμα από αντίκες του 19ου αιώνα, vintage pop-culture memorabilia, μέχρι έργα τέχνης και ρετρό παιχνίδια.

Ο 6ος κύκλος αναμένεται να ξεχωρίσει για τις υψηλές εκτιμήσεις από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, αλλά και για τα ποσά-ρεκόρ που δίνουν οι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν τα πιο σπάνια κομμάτια.



