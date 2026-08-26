Δείτε όσα είπε η Φαίη Σκορδά αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Mega

Με το δελτίο Τύπου να σκάει σαν βόμβα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο ΑΝΤ1 υποδέχεται ξανά τη Φαίη Σκορδά, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται ποια εκπομπή θα αναλάβει και σε ποια ζώνη θα τη βλέπουμε.

Μετά από μια πορεία ετών, η παρουσιάστρια γυρίζει στο κανάλι του Αμαρουσίου, έτοιμη να εγκαινιάσει ένα νέο, υπόσχομενο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Μετά από δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και δύο στο Mega, η Φαίη Σκορδά «μετακομίζει» στον ΑΝΤ1 /Φωτογραφία Mega

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

Θυμίζουμε ότι η Φαίη Σκορδά βρισκόταν στον ΑΝΤ1 για εννέα συνεχόμενα χρόνια, από το 2013 έως το 2022. Ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2013 παρουσιάζοντας την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή Το Πρωινό μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα μέχρι το 2016.

Η Φαίη Σκορδά κι ο Γιώργος Λιάγκας είχαν χωρίσει, αλλά παρουσίαζαν την ίδια εκπομπή /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Στη συνέχεια, ανέλαβε μόνη την παρουσίαση της εκπομπής για τα επόμενα πέντε χρόνια. Την τηλεοπτική σεζόν 2021-2022 βρέθηκε ξανά μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα στο τιμόνι του Πρωινού, ολοκληρώνοντας οριστικά τη συνεργασία της με το κανάλι τον Ιούλιο του 2022.

Φαίη Σκορδά: Η πορεία σε ΣΚΑΪ και Mega

Μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1 το καλοκαίρι του 2022, μετακόμισε στον ΣΚΑΪ, όπου παρέμεινε για δύο τηλεοπτικές σεζόν. Την πρώτη χρονιά (2022-2023) παρουσίασε την πρωινή εκπομπή Πρωινό μας, ενώ τη δεύτερη σεζόν (2023-2024) μετακινήθηκε στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή Fay's Time.

Το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή για το Mega, όπου επέστρεψε στα πρωινά καθήκοντα αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της ψυχαγωγικής εκπομπής Buongiorno, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της εκεί πριν την επιστροφή της στον ΑΝΤ1.