Δείτε το trailer της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Σε μια νέα τηλεοπτική εποχή περνά η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό της από διαφορετική ώρα και μέσα από μια νέα εκπομπή στο Star.

Λίγο μετά την προβολή του trailer, η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της για το νέο αυτό ξεκίνημα. Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, εξήγησε γιατί επέλεξε τη σιωπή το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τι σημαίνει για εκείνη το «μαζί» της νέας τηλεοπτικής πρότασης.

«Μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν προτίμησα τη σιωπή, ενώ γύρω μου πολλά φώναζαν!

Θέλαμε το μήνυμα της νέας μας τηλεοπτικής πρότασης στο trailer να είναι απλό, όπως η εποχή επιτάσσει. Ο κόσμος κουράστηκε από τα πολλά λόγια. Θέλει να δει, να νιώσει, να μοιραστεί.

Δε θα πω κανένα «θα»… Θα πω μόνο ότι πάμε μαζί.

Και αυτό το «μαζί» είναι για μένα η ΕΜΠΝΕΥΣΗ!

Η ώρα το σηκώνει. Και ο ΚΑΦΕΣ το δημιουργεί!

Πρώτος καφές με τη Ζήνα. @starchanneltv @protoskafesmetizina #staytuned», έγραψε η Ζήνα.

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, η παρουσιάστρια έδωσε το δικό της στίγμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις, αλλά με διάθεση να δημιουργήσει μια καθημερινή παρέα με τους τηλεθεατές.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται γνώριμα αλλά και νέα πρόσωπα. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, που συνεργάστηκε μαζί της τα τελευταία χρόνια στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», συνεχίζει στο πλευρό της, ενώ στην ομάδα προστίθενται ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Λιλή Πυράκη.

Το κομμάτι της μαγειρικής αναλαμβάνει ο Χρήστος Μοίρας, ενώ η νέα πρωινή παρέα του Star αναμένεται να συνδυάσει ενημέρωση, επικαιρότητα, ψυχαγωγία και ανθρώπινες ιστορίες.