Δείτε το trailer της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, το νέο καθημερινό πρόγραμμα του Star, έγινε με τη Ζήνα Κουτσελίνη να ηγείται αυτής. Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας, με την ομάδα να δουλεύει ήδη πάνω στη θεματολογία και στη συνολική της ταυτότητα.

Στόχος της εκπομπής είναι να συνδυάσει ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ και ψυχαγωγικά στοιχεία μέσα σε μία ενιαία ροή.

Η πρώτη σύσκεψη για τον Πρώτο Καφέ

Με την πρώτη αυτή συνάντηση, όπως την είδαμε μέσα από τα social media της παρουσιάστριας και δημοσιογράφου, ξεκίνησε ουσιαστικά η δουλειά μπροστά και πίσω από τις κάμερες για τη νέα, πολυαναμενόμενη προσπάθεια της Ζήνας.

«Πρώτη συνάντηση, πρώτο βήμα. Κάτι καινούργιο έρχεται...» σχολίασε στην ανάρτησή της η Ζήνα, με τα σχόλια και τα «likes» να πέφτουν βροχή.

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη μπει σε πιο εντατικούς ρυθμούς, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει ο σχεδιασμός όλων των επιμέρους ενοτήτων ώστε το νέο καθημερινό ραντεβού να είναι έτοιμο για την πρεμιέρα του.

Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη

Ποιοι θα είναι στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη

Στην εκπομπή συμμετέχουν ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Μαρία Παναγοπούλου, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η Λιλή Πυράκη, η Μελίνα Κάππη και ο Ανδρέας Ζωίτσας.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η Ζήνα Κουτσελίνη ανάμεσα στην αρχισυντάκτρια Ελένη Γελαλή και τον Γρηγόρη Γκουντάρα /Φωτογραφία Instagram

Πρόκειται για ομάδα με διαφορετικές δημοσιογραφικές διαδρομές, που θα καλύπτει ευρύ φάσμα της καθημερινής ειδησεογραφίας, από υποθέσεις της επικαιρότητας πρώτης γραμμής μέχρι θέματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην εκπομπή θα συμμετέχει κι ο Χρήστος Μοίρας, ο οποίος θα αναλαμβάνει το κομμάτι των γευστικών προτάσεων, προσθέτοντας μια ξεχωριστή ενότητα στη συνολική ροή του πρωινού προγράμματος.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η ομάδα της νέας εκπομπής σε πλήρη απαρτία /Φωτογραφία Instagram

Τι χαρακτήρα θα έχει ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Στον πυρήνα της νέας εκπομπής παραμένει το πρωτογενές ρεπορτάζ, με έμφαση στις κοινωνικές υποθέσεις, στις ανθρώπινες ιστορίες και στα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η παρουσία της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη, αναμένεται να ξεχωρίσει στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η παρουσιάστρια έχει ταυτίσει την πορεία της με το κοινωνικό ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις ανθρώπων που συνδέονται με σημαντικές υποθέσεις της επικαιρότητας.

Με τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα, καλείται πλέον να μεταφέρει αυτή τη δημοσιογραφική ταυτότητα σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιβάλλον, με μεγαλύτερη θεματική ποικιλία και καθημερινή πρωινή ανάπτυξη της ειδησεογραφίας.