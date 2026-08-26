Η OMODA & JAECOO ανακοινώνει τη νέα της στρατηγική συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του “Official Automotive Partner” του ιστορικού συλλόγου. Στο πλαίσιο της διετούς συνεργασίας, η OMODA & JAECOO προσφέρει έναν ολοκληρωμένο στόλο 35 οχημάτων που συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και σύγχρονη αισθητική, ο οποίος θα υποστηρίζει καθημερινά τις ανάγκες ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού οργανισμού, καλύπτοντας τις αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

Το πράσινο, χρώμα-σύμβολο του Παναθηναϊκού, συναντά συμβολικά τη φιλοσοφία της OMODA & JAECOO για ένα πιο σύγχρονο, πιο βιώσιμο και πιο ζωντανό μέλλον στην κινητικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα χρώμα, αλλά μια ταυτότητα που συμβολίζει την ανανέωση, την ενέργεια και τη διαρκή πρόοδο, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα και των δύο Οργανισμών.

Η συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική της OMODA & JAECOO για ενεργή παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην καινοτομία, την απόδοση και το πάθος για διάκριση. Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της νέας εποχής του Παναθηναϊκού, με τη μελλοντική λειτουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, όπου η OMODA & JAECOO ως Official Automotive Partner θα συμβάλλει στη νέα δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον σύλλογο.

«Η συνεργασία μας με τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα. Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με έναν οργανισμό που ενσαρκώνει το πάθος, την ιστορία και τη φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη. Δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία, αλλά για μια στρατηγική συνεργασία μέσω της οποίας στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική σχέση με τους φιλάθλους και την ελληνική κοινωνία δεδομένου ότι οι αξίες της Ομάδας βρίσκονται στον πυρήνα και της δικής μας φιλοσοφίας. Στην OMODA & JAECOO πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, μοιραζόμαστε κοινό όραμα και κινούμαστε με ενέργεια και συνέπεια προς το μέλλον.» δήλωσε ο Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς,

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την OMODA & JAECOO στην οικογένεια του Παναθηναϊκού ως Official Automotive Partner. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών συνεργατών μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του συλλόγου για κορυφαία διεθνή brands. Πιστεύουμε ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις θα δημιουργήσουμε σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας παράλληλα νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας. Καλωσορίζουμε την OMODA & JAECOO στον Παναθηναϊκό και ευχόμαστε μια συνεργασία με διάρκεια και πολλές επιτυχίες», δήλωσε ο Γεώργιος Σταθοπούλος, Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Με τη συνεργασία αυτή, η OMODA & JAECOO επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σε συνέργειες με οργανισμούς που εμπνέουν. Η συνεργασία θα ξεπεράσει τα όρια της αγωνιστικής δραστηριότητας, καθώς κατά τη διάρκειά της θα υλοποιηθούν κοινές ενέργειες επικοινωνίας, εμπειρίες για φιλάθλους, δράσεις προβολής και πρωτοβουλίες που θα φέρουν το κοινό ακόμη πιο κοντά, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην OMODA & JAECOO.