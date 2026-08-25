Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!

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Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Στέλιος Στεφάνου)

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Νέα δεδομένα δημιουργούνται στον Παναθηναϊκό ενόψει του Super Cup με την υπόθεση του ελληνικού διαβατηρίου του Μουσταφά Φαλ να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Στο «πράσινο» στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, εξέλιξη που μπορεί να λύσει τα χέρια του τεχνικού επιτελείου αναφορικά με τον περιορισμό των ξένων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι απλώς τυπική για τον Παναθηναϊκό. Αν ο έμπειρος σέντερ αποκτήσει εγκαίρως το ελληνικό διαβατήριο και έχει δικαίωμα να αγωνίζεται ως Έλληνας στις εγχώριες διοργανώσεις, τότε αλλάζουν σημαντικά οι ισορροπίες όσον αφορά τη διαμόρφωση της δωδεκάδας. Ο Γάλλος ψηλός πάντως έχει ολοκληρώσει από τη δική του πλευρά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών. 

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