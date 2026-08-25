Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στον Παναθηναϊκό ενόψει του Super Cup με την υπόθεση του ελληνικού διαβατηρίου του Μουσταφά Φαλ να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Στο «πράσινο» στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, εξέλιξη που μπορεί να λύσει τα χέρια του τεχνικού επιτελείου αναφορικά με τον περιορισμό των ξένων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι απλώς τυπική για τον Παναθηναϊκό. Αν ο έμπειρος σέντερ αποκτήσει εγκαίρως το ελληνικό διαβατήριο και έχει δικαίωμα να αγωνίζεται ως Έλληνας στις εγχώριες διοργανώσεις, τότε αλλάζουν σημαντικά οι ισορροπίες όσον αφορά τη διαμόρφωση της δωδεκάδας. Ο Γάλλος ψηλός πάντως έχει ολοκληρώσει από τη δική του πλευρά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών.

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