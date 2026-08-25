Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της

Συνελήφθη ο κηδεμόνας του ζώου

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Pexels
Αχαρνές: Επίθεση Σκύλου Σε 26χρονη - Νεκρό Το Κατοικίδιό Της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση από σκύλο δέχθηκε 26χρονη στις Αχαρνές το πρωί της 25ης Αυγούστου.
  • Η γυναίκα περπατούσε με τον σκύλο της όταν δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε αυλή.
  • Η 26χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά το κατοικίδιο της σκοτώθηκε.
  • Συνελήφθη 54χρονος Ουκρανός ιδιοκτήτης του επιτιθέμενου σκύλου.
  • Δημιουργήθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και σωματική βλάβη.

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρρυλίδος δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιο της πέθανε.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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