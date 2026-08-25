Θεσσαλονίκη: 35χρονη Κατήγγειλε Βιασμό Από Τον Πρώην Σύζυγο

Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο.

Η 35χρονη, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε στις Αρχές ότι ο άνδρας φέρεται να την εξανάγκασε, χρησιμοποιώντας βία, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 44χρονος φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να την εμπόδισε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό.

Ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη περίπου ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.