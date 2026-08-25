Θεσσαλονίκη: 35χρονη κατήγγειλε βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της

Υποστήριξε ότι τη χτύπησε και την κράτησε με τη βία στο σπίτι του

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Γιώργος Κυδωνάς)
Θεσσαλονίκη: 35χρονη Κατήγγειλε Βιασμό Από Τον Πρώην Σύζυγο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 35χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της.
  • Το περιστατικό συνέβη σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου ο 44χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις με βία.
  • Ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε και να την εμπόδισε να φύγει από το διαμέρισμα.
  • Η γυναίκα κατάφερε να αποδράσει και να ενημερώσει την Αστυνομία, υποβάλλοντας επίσημη καταγγελία.
  • Ο 44χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο. 

Η 35χρονη, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε στις Αρχές ότι ο άνδρας φέρεται να την εξανάγκασε, χρησιμοποιώντας βία, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 44χρονος φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να την εμπόδισε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα. 

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό. 

Ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη περίπου ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας. 

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

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