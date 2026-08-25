Τις διακοπές της συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό η Κατερίνα Παπουτσάκη, προσφέροντας στους χιλιάδες followers της μια ακόμα ενδιαφέρουσα ματιά της καλοκαιρινής της καθημερινότητας.
Η ταλαντούχα ηθοποιός προχώρησε σε μια νέα, άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από μια ανέμελη θαλάσσια βόλτα με σκάφος, αποκαλύπτοντας μοναδικές στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, ευδιάθετης διάθεσης και διασκέδασης. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, τα οποία ανέβηκαν πριν από λίγες μόλις ώρες, η ηθοποιός ποζάρει λαμπερή και ανανεωμένη με φόντο τον καταγάλανο ήλιο και τη θάλασσα.
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη
Παρά το γεγονός ότι η Κατερίνα δε σχολίασε με κάποια συγκεκριμένη λεζάντα ή επεξηγηματικό σχόλιο τη δημοσίευσή της, άφησε τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους, η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις και πλήθος θερμών σχολίων στο προσωπικό της προφίλ.
Η δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, φροντίζοντας να κρατά τακτική επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και να τους ενημερώνει συχνά για τις εξορμήσεις, τις αποδράσεις και τις ημέρες ξεκούρασης που απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι.
Κατερίνα Παπουτσάκη: Έβαλε ριγέ μπικίνι κι έκανε... πασαρέλα!
Στο πλευρό της έχει πάντα την πιο αγαπημένη της παρέα: τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.