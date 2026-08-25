Κατερίνα Παπουτσάκη: Με hot μπικίνι απολαμβάνει τη θάλασσα με φουσκωτό!

Η ηθοποιός λατρεύει το καλοκαίρι και δεν το κρύβει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει τις διακοπές της με θαλάσσιες βόλτες.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα.
  • Ποζάρει με φόντο τον ήλιο και τη θάλασσα, ανανεωμένη και ευδιάθετη.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και θετικά σχόλια.
  • Είναι ενεργή στα social media, μοιράζοντας στιγμές από τις διακοπές της με τους γιους της.

Τις διακοπές της συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό η Κατερίνα Παπουτσάκη, προσφέροντας στους χιλιάδες followers της μια ακόμα ενδιαφέρουσα ματιά της καλοκαιρινής της καθημερινότητας.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Με hot μπικίνι απολαμβάνει τη θάλασσα με φουσκωτό!

Η ταλαντούχα ηθοποιός προχώρησε σε μια νέα, άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από μια ανέμελη θαλάσσια βόλτα με σκάφος, αποκαλύπτοντας μοναδικές στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, ευδιάθετης διάθεσης και διασκέδασης. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, τα οποία ανέβηκαν πριν από λίγες μόλις ώρες, η ηθοποιός ποζάρει λαμπερή και ανανεωμένη με φόντο τον καταγάλανο ήλιο και τη θάλασσα. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη

Παρά το γεγονός ότι η Κατερίνα δε σχολίασε με κάποια συγκεκριμένη λεζάντα ή επεξηγηματικό σχόλιο τη δημοσίευσή της, άφησε τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους, η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις και πλήθος θερμών σχολίων στο προσωπικό της προφίλ.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη

Η δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, φροντίζοντας να κρατά τακτική επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και να τους ενημερώνει συχνά για τις εξορμήσεις, τις αποδράσεις και τις ημέρες ξεκούρασης που απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Έβαλε ριγέ μπικίνι κι έκανε... πασαρέλα!

Κατερίνα Παπουτσάκη: Με hot μπικίνι απολαμβάνει τη θάλασσα με φουσκωτό!

Στο πλευρό της έχει πάντα την πιο αγαπημένη της παρέα: τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
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