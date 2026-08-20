Καλομοίρα: Όσα είχε πει στο podcast AnesTea για τις δύσκολες περιόδους που είχε περάσει στον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη / Βίντεο Breakfast@Star

Η Καλομοίρα μπορεί να ζει μόνιμα με την οικογένειά της στην Αμερική, ωστόσο δεν ξεχνάει ποτέ την Ελλάδα!

Σε μια ανάπαυλα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κεφαλονιά μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία τους παιδιά, τα οποία τους ακολουθούν σχεδόν σε όλες τους τις αποδράσεις. Στη συνέχεια, η Καλομοίρα μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμές από τις ξέγνοιαστες διακοπές της στο νησί.

Στο άλμπουμ της ξεχωρίζουν οι οικογενειακές φωτογραφίες με φόντο τα σμαραγδένια νερά και τα κατάφυτα τοπία. Από τις διακοπές τους δεν έλειψαν επίσης τα τραπέζια με μεγάλες παρέες, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Καλομοίρα από την Κεφαλονιά

Ο γάμος της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι, που γνωρίζεται από την παιδική του ηλικία, μετρά πλέον 20 χρόνια κοινής πορείας και 16 χρόνια έγγαμου βίου.

Τα δίδυμα αγόρια τους, Νίκος και Δημήτρης, και η μικρότερη κόρη τους, Αναστασία, είναι το μεγαλύτερο δώρο και η μεγαλύτερη ευλογία που έχουν ζήσει ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής!

Όπως κάθε ζευγάρι, έτσι κι εκείνοι έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις τους, είχαν παραδεχτεί με ειλικρίνεια ότι έχουν περάσει δύο σοβαρές κρίσεις στον γάμο τους, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει ότι η ψυχοθεραπεία, αλλά και η προθυμία του συζύγου της να συνεργαστεί, έφερε το restart στη σχέση τους και τώρα είναι καλύτερα από ποτέ!