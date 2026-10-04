Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη φωτίζουν το χρονολόγιο της θεραπείας στην οποία υποβλήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο το διάστημα από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης έως τη στιγμή που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέστη ανακοπή. Στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σταρ αποτυπώνονται οι ώρες των χειρισμών, οι εξηγήσεις της κατηγορούμενης γιατρού και οι αντίθετες επιστημονικές εκτιμήσεις που καταγράφονται από ειδικούς.

Η αντίστροφη μέτρηση, όπως περιγράφεται, ξεκινά στις 14:14:12, όταν ο τραγουδιστής πείθεται να καθίσει στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης και αρχίζουν οι διαδικασίες. Στη συνέχεια συνδέεται με μόνιτορ που παρακολουθεί τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων και η θεραπεία ξεκινά στις 14:37:46.

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη γιατρό, για κάποια λεπτά η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Η κρίσιμη καμπή, ωστόσο, τοποθετείται στις 15:22:24, ώρα στην οποία το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παθαίνει ανακοπή. Η γιατρός δίνει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνη τη στιγμή.

Το χρονολόγιο της θεραπείας και η ώρα της ανακοπής

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι στις 15:22:24 δεν υπήρξε ανακοπή, αλλά διακοπή της θεραπείας λόγω προβλήματος στη φλέβα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πάτησα παύση θεραπείας στις 15:22:24, γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή γιατί δε χτύπησε συναγερμός... Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν περίμενα να ηρεμήσει ο τραγουδιστής και να βρω την επόμενη φλέβα για να συνεχίσουμε, αφού έβγαλα την προηγούμενη πεταλούδα περιποιήθηκα το τραύμα και περίμενα να μου επιτρέψει να κάνω φλεβοκέντηση».

Το επίμαχο διάστημα που ακολουθεί, από τις 15:22 έως τις 15:44, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Η γιατρός αναφέρει ότι στη συνέχεια εντόπισε νέα φλέβα, έλεγξε ότι λειτουργούσε και επανασύνδεσε τον ασθενή.

Το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως προκύπτει από την περιγραφή, από τις 15:45:00 έως τις 15:45:15 η διαδικασία επανεκκινεί για λίγα δευτερόλεπτα. Στο επόμενο στάδιο, η ίδια υποστηρίζει ότι έως τις 15:46 ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση.

Οι διαδοχικές προσπάθειες φλεβοκέντησης

Η γιατρός περιγράφει νέο πρόβλημα αμέσως μετά την επανασύνδεση, αποδίδοντάς το ξανά σε κίνηση του τραγουδιστή. Όπως αναφέρεται, χτυπούν δύο συναγερμοί και στις 15:46:15 πατά ξανά παύση θεραπείας.

Γιατρός Μαζωνάκη: Πότε δηλώνει ότι σταμάτησε τη θεραπεία

Για την κατάσταση του τραγουδιστή εκείνο το διάστημα, η κατηγορούμενη γιατρός δηλώνει: «Στην τουαλέτα έμεινε το πολύ πέντε λεπτά. Όταν ο τραγουδιστής επέστρεψε ήταν κανονικός... Τον συνέδεσα ξανά στο μόνιτορ. Tου είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα, βρήκα μια μικρή στη δεξιά παλάμη στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε και μετρά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δυο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω».

Στην ίδια κατάθεση περιγράφει και νέες αποτυχημένες προσπάθειες φλεβοκέντησης: «Προσπάθησα εδώ αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική...και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δυο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μια τελευταία προσπάθεια και εάν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δε θυμάμαι τι ώρα ήταν ακριβώς».

Η εικόνα που προκύπτει από την εκδοχή της είναι ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να βρεθεί κατάλληλη φλέβα, με τη θεραπεία να διακόπτεται και να επανεκκινεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι τοποθετήσεις των ειδικών για τις φλέβες και την πλασμαφαίρεση

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει η τοποθέτηση της αιματολόγου Ελισάβετ Βερβεσού, η οποία αμφισβητεί ευθέως το σενάριο ότι οι φλέβες «σπάνε» τόσο εύκολα σε τέτοια διαδικασία. Η Ελισάβετ Βερβεσού αναφέρει: «Η φλέβα δεν σπάει έτσι εύκολα. Η φλέβα για να υπάρχει δυνατή ροή εξόδου και επανεισαγωγής του αίματος στον οργανισμό πρέπει να έχει μεγάλη διάμετρο. Δε φτάνει μια απλή πεταλούδα και δε σπάει έτσι απλά, για αυτό και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε βελόνες, τοποθετούμε ειδικούς καθετήρες μεγάλης διαμέτρου για να μπορεί να έχουμε δυνατή και απρόσκοπτη ροή του αίματος».



Τι υποστηρίζει η κατηγορούμενη για την κατάρρευση

Περί τις 16:10, δηλαδή περίπου 40 λεπτά μετά την ώρα που οι αρχές τοποθετούν την ανακοπή, η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίζεται ότι τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται πως η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινωνόταν σοβαρά.

Στην περιγραφή της αναφέρει: «Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9, με μέτρηση στο πόδι. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και φώναξα τον σύζυγό μου. Αρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον».

Για την αντίδρασή της μετά την επιδείνωση, η ίδια δηλώνει επίσης: «Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία».

Η ιατρική αντίρρηση για την ασυστολία

Στον αντίποδα, ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννάκης αμφισβητεί τη σύνδεση μιας μικρής πτώσης οξυγόνου με την εμφάνιση ασυστολίας. Όπως επισημαίνει: «Μικρή πτώση του οξυγόνου δε δημιουργεί ασυστολία.... Ασυστολία μπορεί να δημιουργηθεί έχοντας μεγάλη πτώση του οξυγόνου παρατεταμένη για μεγάλο διάστημα, που μπορεί να μας δημιουργήσει ηλεκτρική αστάθεια, καρδιακή ανακοπή και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ασυστολία».

Η συγκεκριμένη θέση προσθέτει νέο βάρος στο κεντρικό ερώτημα της υπόθεσης: πότε ακριβώς σημειώθηκε η ανακοπή, τι έδειχναν τα μηχανήματα στη διάρκεια της διαδικασίας και αν υπήρξαν ενδείξεις που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως.

