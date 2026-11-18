Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 18/11/2026 στο Star, o ήταν η παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
O Γιάννης προσπάθησε να λύσει τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Α, Π να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε τα Μ,Ν και το Κ, ενώ για φωνήεν είπε το Ο. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης του είπε πως έχει ένα μπαλαντέρ και έτσι ο Γιάννης είπε και το Ρ.
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Στον πίνακα βρήκαν αρκετά γράμματα και ο Γιάννης είχε 10 δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο.Τα κατάφερε όμως; Εσύ θα τα κατάφερνες;
Δείτε τον Τροχό της Τύχης
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