Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα είχαμε για την ποινική μεταχείριση της 34χρονης στην υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.
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Η ανακρίτρια έκρινε ότι η 34χρονη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ενώ διαφώνησε ο εισαγγελέας.
Έτσι, η απόφαση θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και μέχρι τότε η κατηγορούμενη τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Οι δύο ανήλικες κόρες της είναι ελεύθερες με τον όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.
Οι απολογίες
Η γυναίκα, όπως και οι δύο κόρες της, 13 και 16 ετών, απολογήθηκαν αντιμέτωπες με το κακούργημα που αφορά εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού, 44 ετών, και ο Γιώργου Ζυμπίδη, 23 ετών, προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσαν οι κατηγορούμενοι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η μητέρα, πρέπει να αφεθεί ελεύθερη ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.
Έτσι η διαφωνία θα λυθεί εντός πενθημέρου από το δικαστικό Συμβούλιο που θα μελετήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ´ οίκον περιορισμό.
Η κατηγορία που απαγγέλθηκε σε μητέρα και κόρες, βαρύνει και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος καταζητείται μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του.
Η 34χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι τη μέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου, κάτι που, όπως φαίνεται να είπε, έκανε καθημερινά η οικογένεια.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.