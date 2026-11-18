Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα είχαμε για την ποινική μεταχείριση της 34χρονης στην υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι η 34χρονη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ενώ διαφώνησε ο εισαγγελέας.

Έτσι, η απόφαση θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και μέχρι τότε η κατηγορούμενη τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι δύο ανήλικες κόρες της είναι ελεύθερες με τον όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.

Οι απολογίες

Η γυναίκα, όπως και οι δύο κόρες της, 13 και 16 ετών, απολογήθηκαν αντιμέτωπες με το κακούργημα που αφορά εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού, 44 ετών, και ο Γιώργου Ζυμπίδη, 23 ετών, προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσαν οι κατηγορούμενοι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η μητέρα, πρέπει να αφεθεί ελεύθερη ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Έτσι η διαφωνία θα λυθεί εντός πενθημέρου από το δικαστικό Συμβούλιο που θα μελετήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ´ οίκον περιορισμό.

Η κατηγορία που απαγγέλθηκε σε μητέρα και κόρες, βαρύνει και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος καταζητείται μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του.

Η 34χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι τη μέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου, κάτι που, όπως φαίνεται να είπε, έκανε καθημερινά η οικογένεια.