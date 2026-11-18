Έναν εφιάλτη στα χέρια του άνδρα της στο σπίτι τους στον Ασπρόπυργο, με τον γιο της να συμμετέχει στον ξυλοδαρμό της, φέρεται να έζησε μια γυναίκα την Παρασκευή 13/11/2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 01:00. Bίντεο ντοκουμέντο έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να δέχεται επίθεση.

Όπως κατήγγειλε μάλιστα η 51χρονη γυναίκα μιλώντας στο MEGA, οι αστυνομικοί που έφθασαν με περιπολικό δεν παρενέβησαν μέχρι να καταφθάσουν οι άνδρες των ΟΠΚΕ.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η γυναίκα ούρλιαζε και μάλιστα σε ένα σημείο φώναξε «αστυνόμε, σας παρακαλώ βοηθήστε με».

Όπως είπε η ίδια στο Live News, δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, όμως είναι η πρώτη φορά που «σήκωσε κεφάλι» όπως είπε.

H καταγγελία για το πώς ξεκίνησε ο καυγάς: «Ήθελε να παίρνουμε ενοίκιο από την κόρη»

Κατά τις ίδιες πηγές, ο τσακωμός ξεκίνησε καθώς ο σύζυγός της ήθελε να παίρνουν ενοίκιο από την κόρη τους, με τη γυναίκα να απαντά, αφού πίστευε ότι του πέρασαν τα νεύρα, όμως εκείνος, μαινόμενος της φώναζε, «είσαι δικιά μου, θα σε κουρέψω και θα σου κάνω χαρακιές».

Όσον αφορά στον γιο, η γυναίκα είπε ότι δεν την είχε ξαναχτυπήσει και ότι την επόμενη ημέρα που τον ρώτησε, της είπε ότι «θόλωσε, όταν είδε ότι εκείνη είχε καλέσει την αστυνομία».

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης πως ζει με τον φόβο από το 2013. Το ζευγάρι έχει 7 παιδιά, και η ίδια, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο γιατί υπέμενε τόσο καιρό τη συμπεριφορά αυτή.

Ο άνδρας της πέρασε από αυτόφωρο, πήρε αναβολή, και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να μην πλησιάζει το σπίτι, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι αναγκάστηκε να φύγει η ίδια καθώς τον άνδρα της δεν τον φοβίζουν οι περιοριστικοί όροι.

Τι απαντά ο σύζυγος

Την δική του εκδοχή για τα γεγονότα, δίνει ο σύζυγος της 51χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι εκείνη κρατούσε ένα μαχαίρι, με τον ίδιο και τα παιδιά του να προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν και να μην μπορούν.

«Κυνήγησε εμένα μπροστά στο 7χρονο μωρό και τον γιό μου και μετά απείλησε ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της», είπε.