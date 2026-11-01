Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του σε λαιμό και πλάτη

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ίλιον.
  • 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη.
  • Ο πατέρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με τις αισθήσεις του.
  • Ο νεαρός συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Ίλιον.

«Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντας τον στον λαιμό και την πλάτη.

Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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