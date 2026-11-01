Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027

Ο πρώτος Ασιάτης κατασκευαστής με έξι συνεχόμενες παρουσίες στον τελικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 19:55 Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών
01.11.26 , 19:51 Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
01.11.26 , 19:46 LINGO: Η λέξη που τους ξέφυγε την τελευταία στιγμή
01.11.26 , 19:05 Διζωνικό τιμολόγιο: Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο
01.11.26 , 19:00 Νίκος Μουτσινάς στο LINGO: «Ξέρω να κρατάω μυστικά»
01.11.26 , 18:13 Βόλος: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια από την ισχυρή νεροποντή
01.11.26 , 17:57 «Πυρά» στην κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers
01.11.26 , 17:41 Μαυρίδου για Τσορτέκη: «Είναι γλυκός και έχει την ψυχολογία αθώου παιδιού»
01.11.26 , 17:00 Ο Ιάπωνας bodybuilder που στα 90 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται!
01.11.26 , 16:04 Η εγκληματική αδιαφορία που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη στην Πλάκα
01.11.26 , 16:02 Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο
01.11.26 , 16:00 Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;
01.11.26 , 15:23 Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»
01.11.26 , 14:27 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
01.11.26 , 14:25 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Kia EV2 συμπεριλήφθηκε επίσημα στα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού για το βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» (Car of the Year). Το ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας B επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από κορυφαίους δημοσιογράφους του αυτοκινητικού κλάδου από όλη την Ευρώπη.

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Η υποψηφιότητα του EV2 σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό του θεσμού Car of the Year, καθιστώντας την τον πρώτο Ασιάτη κατασκευαστή που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση. Η πορεία αυτή ξεκίνησε με το EV6, το οποίο αναδείχθηκε νικητής το 2022 και έγινε το πρώτο νοτιοκορεατικό αυτοκίνητο που κατέκτησε τον τίτλο. Με τη νέα αυτή υποψηφιότητα, το EV2 γίνεται το ένατο μοντέλο της μάρκας που προκρίνεται στη τελική λίστα ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβεύσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027

Η τελευταία αυτή υποψηφιότητα συνεχίζει επίσης την αναγνώριση των μοντέλων της Kia που βασίζονται στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP), αναδεικνύοντας την προηγμένη τεχνολογία και την ευελιξία της, καθώς και την ικανότητα της Kia να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα σε διαφορετικές κατηγορίες, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της.

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το EV2 συμπεριλήφθηκε στους φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό», δήλωσε ο Soohang Chang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Με το EV2, προσφέρουμε την τεχνολογία και την εμπειρία της αποκλειστικής ηλεκτρικής μας γκάμας σε ένα compact SUV, σχεδιασμένο με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών. Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προόδου που έχουμε σημειώσει στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας».

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Η γκάμα του EV2 περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh για την έκδοση Standard Range και 61,0 kWh για την έκδοση Long Range, με αυτονομία κατά WLTP έως 317 km και 453 km αντίστοιχα.Εκτός από την αυτονομία και την ευελιξία του, το EV2 διαθέτει στάνταρ αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP σε όλες τις εκδόσεις της γκάμας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα εξοπλισμού και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκφραστικών GT-Line και Black-Line, με τον ξεχωριστό σχεδιαστικό χαρακτήρα, καθώς και διαμορφώσεις τεσσάρων ή πέντε θέσεων σε επιλεγμένες αγορές.

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Η άνεση και η ποιότητα κύλισης αποτέλεσαν επίσης βασικές προτεραιότητες κατά την εξέλιξη του EV2 στην Ευρώπη. Το πακέτο περιορισμού θορύβων, κραδασμών και τραχύτητας (Noise, Vibration and Harshness – NVH) προσαρμόστηκε ειδικά στους ευρωπαϊκούς δρόμους και τις συνθήκες οδήγησης. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ελαστικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, ακουστικά κρύσταλλα με ενδιάμεση μεμβράνη και στοχευμένη ηχομόνωση, με στόχο τον περιορισμό του θορύβου από τον δρόμο, τον αέρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν ένα ήσυχο και καλά ελεγχόμενο περιβάλλον στην καμπίνα, ακόμη και στο ηλεκτρικό μοντέλο εισαγωγικής κατηγορίας της Kia.

Ο νικητής του βραβείου Car of the Year 2027 θα αναδειχθεί έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και τελική ψηφοφορία. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KIA
 |
KIA EV2
 |
ΦΙΝΑΛΙΣΤ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2027
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Αυτοκινητο
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Αυτοκινητο
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Αυτοκινητο
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
Αυτοκινητο
Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
Αυτοκινητο
Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
«Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
Αυτοκινητο
«Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top