Το Kia EV2 συμπεριλήφθηκε επίσημα στα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού για το βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» (Car of the Year). Το ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας B επιλέχθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από κορυφαίους δημοσιογράφους του αυτοκινητικού κλάδου από όλη την Ευρώπη.



Η υποψηφιότητα του EV2 σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό του θεσμού Car of the Year, καθιστώντας την τον πρώτο Ασιάτη κατασκευαστή που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση. Η πορεία αυτή ξεκίνησε με το EV6, το οποίο αναδείχθηκε νικητής το 2022 και έγινε το πρώτο νοτιοκορεατικό αυτοκίνητο που κατέκτησε τον τίτλο. Με τη νέα αυτή υποψηφιότητα, το EV2 γίνεται το ένατο μοντέλο της μάρκας που προκρίνεται στη τελική λίστα ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβεύσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η τελευταία αυτή υποψηφιότητα συνεχίζει επίσης την αναγνώριση των μοντέλων της Kia που βασίζονται στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP), αναδεικνύοντας την προηγμένη τεχνολογία και την ευελιξία της, καθώς και την ικανότητα της Kia να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα σε διαφορετικές κατηγορίες, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της.



«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το EV2 συμπεριλήφθηκε στους φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη παρουσία της Kia στον τελικό», δήλωσε ο Soohang Chang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Με το EV2, προσφέρουμε την τεχνολογία και την εμπειρία της αποκλειστικής ηλεκτρικής μας γκάμας σε ένα compact SUV, σχεδιασμένο με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών. Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προόδου που έχουμε σημειώσει στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας».





Η γκάμα του EV2 περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh για την έκδοση Standard Range και 61,0 kWh για την έκδοση Long Range, με αυτονομία κατά WLTP έως 317 km και 453 km αντίστοιχα.Εκτός από την αυτονομία και την ευελιξία του, το EV2 διαθέτει στάνταρ αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP σε όλες τις εκδόσεις της γκάμας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα εξοπλισμού και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκφραστικών GT-Line και Black-Line, με τον ξεχωριστό σχεδιαστικό χαρακτήρα, καθώς και διαμορφώσεις τεσσάρων ή πέντε θέσεων σε επιλεγμένες αγορές.



Η άνεση και η ποιότητα κύλισης αποτέλεσαν επίσης βασικές προτεραιότητες κατά την εξέλιξη του EV2 στην Ευρώπη. Το πακέτο περιορισμού θορύβων, κραδασμών και τραχύτητας (Noise, Vibration and Harshness – NVH) προσαρμόστηκε ειδικά στους ευρωπαϊκούς δρόμους και τις συνθήκες οδήγησης. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ελαστικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, ακουστικά κρύσταλλα με ενδιάμεση μεμβράνη και στοχευμένη ηχομόνωση, με στόχο τον περιορισμό του θορύβου από τον δρόμο, τον αέρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν ένα ήσυχο και καλά ελεγχόμενο περιβάλλον στην καμπίνα, ακόμη και στο ηλεκτρικό μοντέλο εισαγωγικής κατηγορίας της Kia.

Ο νικητής του βραβείου Car of the Year 2027 θα αναδειχθεί έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και τελική ψηφοφορία. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

