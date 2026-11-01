Η σιωπή μοιάζει σαν να σημαίνει εγκατάλειψη, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς ένα αναγκαίο όριο

Για μερικούς ανθρώπους, ο ήχος των ειδοποιήσεων περνά σχεδόν απαρατήρητος. Για άλλους, ακόμη και ένα σύντομο σήμα από το κινητό αρκεί για να ενεργοποιήσει ένταση, ανησυχία και μια αίσθηση ότι πρέπει να αντιδράσουν αμέσως. Έτσι, επιλέγουν συχνά το αθόρυβο ή τη λειτουργία «Μην Ενοχλείτε», όχι από απόσταση ή αδιαφορία, αλλά για να προστατεύσουν τον ρυθμό της ημέρας τους.

Η επιλογή αυτή φαίνεται τεχνική, όμως στην πράξη συνδέεται με κάτι βαθύτερο. Η σιωπή του τηλεφώνου λειτουργεί για πολλούς σαν ένας μικρός τρόπος επανάκτησης ελέγχου, ειδικά μέσα σε μια καθημερινότητα όπου όλα μοιάζουν να ζητούν άμεση ανταπόκριση.

Η συνεχής διαθεσιμότητα έχει πραγματικό κόστος

Όταν κάποιος είναι μονίμως προσβάσιμος, ένα μέρος της προσοχής του μένει σε επιφυλακή. Ακόμη κι αν βρίσκεται με την οικογένειά του, εργάζεται, ξεκουράζεται ή μιλά με φίλους, ένα κομμάτι του νου του περιμένει το επόμενο μήνυμα ή την επόμενη κλήση.

Το κινητό έχει κάνει αυτή τη συνθήκη εύκολη και σχεδόν αυτονόητη. Η δυνατότητα να σε βρουν ανά πάσα στιγμή μετατρέπεται σταδιακά σε υποχρέωση να απαντάς. Αυτό αφορά τον εργαζόμενο που ανταποκρίνεται και μετά το ωράριο, τον γονιό που φοβάται μήπως προκύψει κάτι επείγον, αλλά και εκείνον τον άνθρωπο που όλοι θεωρούν «σίγουρη λύση» όταν υπάρχει πρόβλημα.

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η απομάκρυνση από την οθόνη μπορεί να μοιάζει σχεδόν σαν απομάκρυνση από τις ίδιες τις ευθύνες. Δεν είναι μόνο το μήνυμα που έχει ήδη έρθει. Είναι η προσδοκία ότι μπορεί να έρθει και άλλο, και ότι θα χρειαστεί να το διαχειριστείς χωρίς καθυστέρηση. Αυτή η χαμηλής έντασης επιφυλακή επηρεάζει το πώς κυλά η μέρα. Η προσοχή δεν μένει σταθερή, αλλά κόβεται σε μικρά τμήματα, συχνά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των άλλων. Ακόμη και οι στιγμές ησυχίας δεν είναι απολύτως ήρεμες, αφού το σώμα και το μυαλό μοιάζουν να περιμένουν το επόμενο σήμα.

Η «ψηφιακή εγρήγορση» και οι διακοπές της προσοχής

Η ψυχίατρος Marlynn Wei έχει αναφερθεί στην έννοια της μόνιμης εσωτερικής επαγρύπνησης για ειδοποιήσεις, ακόμη και όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται πάντα έντονα, αλλά δρα υπόγεια και επηρεάζει την παρουσία, τη συγκέντρωση και την αίσθηση ηρεμίας.

Όσο πιο συχνά κάποιος ελέγχει την οθόνη, τόσο πιο εύκολα εκπαιδεύεται να περιμένει νέα ερεθίσματα. Αυτό κάνει δυσκολότερη τη συγκέντρωση σε μια συζήτηση, σε μια εργασία ή ακόμη και σε απλές στιγμές ξεκούρασης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διάρκεια της διακοπής, αλλά η συχνότητά της.

Έρευνα του Hippolyte Fournier στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης έχει δείξει ότι ακόμη και μία μόνο ειδοποίηση μπορεί να επιβραδύνει προσωρινά την πνευματική επεξεργασία, ακόμη κι όταν το περιεχόμενό της δεν είναι άμεσα ορατό. Με άλλα λόγια, η ίδια η διακοπή αρκεί για να μετακινήσει την προσοχή πριν καν αποφασίσει κανείς αν θέλει να απαντήσει.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου