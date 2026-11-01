Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;

Μήπως είναι απαραίτητο να βάλεις το τηλέφωνό σου, άμεσα στη σίγαση;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 17:57 «Πυρά» στην κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers
01.11.26 , 17:41 Μαυρίδου για Τσορτέκη: «Είναι γλυκός και έχει την ψυχολογία αθώου παιδιού»
01.11.26 , 17:00 Ο Ιάπωνας bodybuilder που στα 90 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται!
01.11.26 , 16:04 Η εγκληματική αδιαφορία που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη στην Πλάκα
01.11.26 , 16:02 Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο
01.11.26 , 16:00 Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;
01.11.26 , 15:23 Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»
01.11.26 , 14:27 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
01.11.26 , 14:25 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%
01.11.26 , 14:19 Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
01.11.26 , 14:00 Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εντάξεις το κολλαγόνο στη ρουτίνα σου;
01.11.26 , 13:40 Κύπρος: «Με προσέβαλε και τη χτύπησα» - Τη σκότωσε και την πέταξε σε πηγάδι
01.11.26 , 13:26 Goat: «Μια ψυχεδελική μουσική τελετουργία γεμάτη ρυθμό, χορό και μυστήριο»
01.11.26 , 13:04 Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
01.11.26 , 12:34 Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η σιωπή μοιάζει σαν να σημαίνει εγκατάλειψη, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς ένα αναγκαίο όριο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για μερικούς ανθρώπους, ο ήχος των ειδοποιήσεων περνά σχεδόν απαρατήρητος. Για άλλους, ακόμη και ένα σύντομο σήμα από το κινητό αρκεί για να ενεργοποιήσει ένταση, ανησυχία και μια αίσθηση ότι πρέπει να αντιδράσουν αμέσως. Έτσι, επιλέγουν συχνά το αθόρυβο ή τη λειτουργία «Μην Ενοχλείτε», όχι από απόσταση ή αδιαφορία, αλλά για να προστατεύσουν τον ρυθμό της ημέρας τους.

Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;

Η επιλογή αυτή φαίνεται τεχνική, όμως στην πράξη συνδέεται με κάτι βαθύτερο. Η σιωπή του τηλεφώνου λειτουργεί για πολλούς σαν ένας μικρός τρόπος επανάκτησης ελέγχου, ειδικά μέσα σε μια καθημερινότητα όπου όλα μοιάζουν να ζητούν άμεση ανταπόκριση.

Η συνεχής διαθεσιμότητα έχει πραγματικό κόστος

Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;

Όταν κάποιος είναι μονίμως προσβάσιμος, ένα μέρος της προσοχής του μένει σε επιφυλακή. Ακόμη κι αν βρίσκεται με την οικογένειά του, εργάζεται, ξεκουράζεται ή μιλά με φίλους, ένα κομμάτι του νου του περιμένει το επόμενο μήνυμα ή την επόμενη κλήση.

Το κινητό έχει κάνει αυτή τη συνθήκη εύκολη και σχεδόν αυτονόητη. Η δυνατότητα να σε βρουν ανά πάσα στιγμή μετατρέπεται σταδιακά σε υποχρέωση να απαντάς. Αυτό αφορά τον εργαζόμενο που ανταποκρίνεται και μετά το ωράριο, τον γονιό που φοβάται μήπως προκύψει κάτι επείγον, αλλά και εκείνον τον άνθρωπο που όλοι θεωρούν «σίγουρη λύση» όταν υπάρχει πρόβλημα.

6 ατάκες που χρησιμοποιούν όσοι υπόσχονται πολλά, αλλά κάνουν λίγα

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η απομάκρυνση από την οθόνη μπορεί να μοιάζει σχεδόν σαν απομάκρυνση από τις ίδιες τις ευθύνες. Δεν είναι μόνο το μήνυμα που έχει ήδη έρθει. Είναι η προσδοκία ότι μπορεί να έρθει και άλλο, και ότι θα χρειαστεί να το διαχειριστείς χωρίς καθυστέρηση. Αυτή η χαμηλής έντασης επιφυλακή επηρεάζει το πώς κυλά η μέρα. Η προσοχή δεν μένει σταθερή, αλλά κόβεται σε μικρά τμήματα, συχνά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των άλλων. Ακόμη και οι στιγμές ησυχίας δεν είναι απολύτως ήρεμες, αφού το σώμα και το μυαλό μοιάζουν να περιμένουν το επόμενο σήμα.

Η «ψηφιακή εγρήγορση» και οι διακοπές της προσοχής

Η ψυχίατρος Marlynn Wei έχει αναφερθεί στην έννοια της μόνιμης εσωτερικής επαγρύπνησης για ειδοποιήσεις, ακόμη και όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται πάντα έντονα, αλλά δρα υπόγεια και επηρεάζει την παρουσία, τη συγκέντρωση και την αίσθηση ηρεμίας.

Γιατί το κινητό στο αθόρυβο κάνει καλό στη ψυχική σου υγεία;

Όσο πιο συχνά κάποιος ελέγχει την οθόνη, τόσο πιο εύκολα εκπαιδεύεται να περιμένει νέα ερεθίσματα. Αυτό κάνει δυσκολότερη τη συγκέντρωση σε μια συζήτηση, σε μια εργασία ή ακόμη και σε απλές στιγμές ξεκούρασης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διάρκεια της διακοπής, αλλά η συχνότητά της.

Έρευνα του Hippolyte Fournier στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης έχει δείξει ότι ακόμη και μία μόνο ειδοποίηση μπορεί να επιβραδύνει προσωρινά την πνευματική επεξεργασία, ακόμη κι όταν το περιεχόμενό της δεν είναι άμεσα ορατό. Με άλλα λόγια, η ίδια η διακοπή αρκεί για να μετακινήσει την προσοχή πριν καν αποφασίσει κανείς αν θέλει να απαντήσει.

Διαβάστε αναλυτικά τα οφέλη του να έχετε το κινητό σας στο αθόρυβο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΚΙΝΗΤΟ
 |
ΑΘΟΡΥΒΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
Σχεσεις
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
Ζώδια που όλοι κυνηγούν
Σχεσεις
Τα ζώδια που κάνουν τον άλλον να τους κυνηγάει χωρίς να το προσπαθούν
Ώριμη Σχέση
Σχεσεις
Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
Συγγνώμη
Σχεσεις
Γιατί ζητάς συνεχώς συγγνώμη, ακόμη κι όταν δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος
Μαντάμ Σούρα: Βλέπει 2 iPhone Duo Στο Μέλλον Μας
Σχεσεις
Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
Πανσέληνος στον Ταύρο
Σχεσεις
Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν
Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 26/10/2026
Σχεσεις
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 26/10/2026 – 01/11/2026
Η Πανσέληνος Φέρει Εντάσεις Και Παρεξηγήσεις
Σχεσεις
Πανσέληνος Οκτωβρίου: Μπερδέματα, παρεξηγήσεις και εντάσεις στις σχέσεις
Τσακωμοί με τον σύντροφό σου
Σχεσεις
Ο λόγος που τσακώνεσαι για το ίδιο θέμα με τον σύντροφό σου, ξανά και ξανά
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top