Επίσημα από το Σάββατο ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στον Σκορπιό δημιουργώντας όλα τα γνωστά παρατράγουδα που σχετίζονται με αυτή, τόσο στην επικοινωνία όσο και στις μετακινήσεις μας.

Πολλές φορές η ανάδρομη πορεία του Ερμή σχετίζεται και με ακραίες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, γι’ αυτό θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και να είμαστε προετοιμασμένοι εκτός σπιτιού για όλα τα πιθανά σενάρια μέχρι τις 13/11.

Η Σελήνη θα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον φιλοπόλεμο Κριό αυξάνοντας τις εντάσεις και η επικαιρότητα θα είναι αρκετά βίαιη, καθώς ετοιμαζόμαστε για την Πανσέληνο του Οκτωβρίου τη Δευτέρα.

Την Κυριακή η Σελήνη θα σχηματίσει κάποιες πιο θετικές όψεις προς τον Άρη και τον Δία και μολονότι η ένταση θα είναι αυξανόμενη, σε ατομικό επίπεδο είναι μια μέρα που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε περισσότερο κάνοντας δραστηριότητες που αγαπάτε.

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