Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όμως η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.
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Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή στιγμή από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας πως οι προετοιμασίες για τον εορταστικό στολισμό έχουν ξεκινήσει.
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Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη διαδικασία προετοιμασίας του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, ο οποίος ανέλαβε την πρώτη και απαραίτητη δουλειά: να περάσει τα φωτάκια στο δέντρο.
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Η δημοσιογράφος, από την πλευρά της, απολάμβανε τη στιγμή από την άνεση του καναπέ, με τις παντόφλες της, ενώ γύρω τους υπήρχαν παιχνίδια και αντικείμενα που μαρτυρούσαν την οικογενειακή καθημερινότητα.
«Loading… Πρώτα ο μπαμπάς βάζει τα λαμπάκια και μετά εμείς στολίζουμε το δέντρο», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.