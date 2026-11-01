Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της

Το βίντεο από το σπίτι της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Πετρογιάννη ξεκίνησε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι της από την 1η Νοεμβρίου.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία μέσω Instagram.
  • Ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, ανέλαβε να περάσει τα φωτάκια στο δέντρο.
  • Η Πετρογιάννη απολάμβανε τη διαδικασία από τον καναπέ, φορώντας παντόφλες.
  • Η ανάρτησή της περιλάμβανε χιουμοριστική λεζάντα σχετικά με την οικογενειακή τους παράδοση.

Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όμως η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.

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Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή στιγμή από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας πως οι προετοιμασίες για τον εορταστικό στολισμό έχουν ξεκινήσει.

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Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη διαδικασία προετοιμασίας του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

 

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, ο οποίος ανέλαβε την πρώτη και απαραίτητη δουλειά: να περάσει τα φωτάκια στο δέντρο.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της

Η δημοσιογράφος, από την πλευρά της, απολάμβανε τη στιγμή από την άνεση του καναπέ, με τις παντόφλες της, ενώ γύρω τους υπήρχαν παιχνίδια και αντικείμενα που μαρτυρούσαν την οικογενειακή καθημερινότητα.

«Loading… Πρώτα ο μπαμπάς βάζει τα λαμπάκια και μετά εμείς στολίζουμε το δέντρο», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΜΠΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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