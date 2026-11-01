Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου, όμως η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή στιγμή από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας πως οι προετοιμασίες για τον εορταστικό στολισμό έχουν ξεκινήσει.

Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη διαδικασία προετοιμασίας του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, ο οποίος ανέλαβε την πρώτη και απαραίτητη δουλειά: να περάσει τα φωτάκια στο δέντρο.

Η δημοσιογράφος, από την πλευρά της, απολάμβανε τη στιγμή από την άνεση του καναπέ, με τις παντόφλες της, ενώ γύρω τους υπήρχαν παιχνίδια και αντικείμενα που μαρτυρούσαν την οικογενειακή καθημερινότητα.

«Loading… Πρώτα ο μπαμπάς βάζει τα λαμπάκια και μετά εμείς στολίζουμε το δέντρο», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.