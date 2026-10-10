Τη δημόσια απάντησή της σε ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο για το βάρος και την εμφάνισή της έδωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσιογράφος, που συμμετέχει στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, επέλεξε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα που έλαβε, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του body shaming στα social media.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστης απευθύνθηκε στη Φωτεινή Πετρογιάννη με βαριά προσβλητική φρασεολογία για τα κιλά της. Η ίδια δεν άφησε το μήνυμα αναπάντητο και το ανάρτησε σε story, δείχνοντας ακριβώς το περιεχόμενό του.

Χρήστης του Instagram, αποκάλεσε τη Φωτεινή Πετρογιάννη... αγριογούρουνο! /Φωτογραφία Instagram

Το υβριστικό σχόλιο που δημοσιοποίησε η Φωτεινή Πετρογιάννη

Στο μήνυμα που έλαβε, ο χρήστης έγραψε: «Φωτεινή, ράψε λίγο το στόμα σου, σαν αγριογούρουνο έχεις γίνει. Θα σκάσεις από το φαΐ».

Η Φωτεινή Πετρογιάννη απάντησε δημόσια με την εξής φράση: «Φίλε μου, θα αδυνατίσω, ναι. Να είμαστε έτοιμοι και οι δυο για το fashion week στο Μιλάνο. Εσύ, ως πιο έμπειρος βέβαια, θα με κατευθύνεις».

Παράλληλα, δημοσίευσε και τη φωτογραφία του μηνύματος σε μεγέθυνση, ενώ σε άλλη αναφορά επισημαίνεται ότι πρόσθεσε και τη φωτογραφία του χρήστη ζουμαρισμένη στο story της.

Το story της Φωτεινής Πετρογιάννη /Φωτογραφία Instagram

Φωτεινή Πετρογιάννη και social media: νέα συζήτηση για το body shaming

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου επανέφερε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιθέσεις που δέχονται πρόσωπα της δημοσιότητας για την εικόνα του σώματός τους. Το περιστατικό αφορά σχόλιο για την εξωτερική της εμφάνιση και ειδικότερα για τις αλλαγές στο βάρος της.

Στις αρχές του 2026, η Φωτεινή Πετρογιάννη είχε αποκαλύψει ότι έφτασε να ζυγίζει 73 κιλά, ενώ πριν από την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού της ζύγιζε 54. Οι αναφορές αυτές συνδέονται με μια προσωπική περίοδο αλλαγών μετά τη μητρότητα, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο σχολιασμού στα social media.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη κρατώντας αγκαλιά τον μικρούλη της! /Φωτογραφία Instagram

Η προσωπική ζωή της Φωτεινής Πετρογιάννη

Η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει αποκτήσει οικογένεια με τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Ο γιος τους γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2024 με φυσιολογικό τοκετό και είχε βάρος 3,5 κιλά.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η δημοσιογράφος διατηρεί έντονη παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στα social media.