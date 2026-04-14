Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί για τους 6 μήνες από το θάνατο του πατέρα της

Δείτε όσα είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας για τον θάνατο του πατέρα της Φωτεινής Πετρογιάννη

Μια συγκινητική ανάρτηση για τους έξι μήνες από την απώλεια του πατέρα της, έκανε το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«6 μήνες μπαμπά μου…

6 μήνες που προσπαθώ να βρω μια απάντηση στο πως γίνεται να ζήσαμε μαζί, να αγαπηθήκαμε, να μαλώσαμε και ξαφνικά… τίποτα!

6 μήνες…» έγραψε που έχει φύγει από τη ζωή.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

Η δημοσιογράφος της εκπομπής Το Πρωινό του ANT1 λίγες ημέρες αφότου είχε επιστρέψει στο πλατό μετά τον θάνατο του πατέρα της, είχε μιλήσει on air για την απώλειά του.

«Τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και θεωρώ ότι δεν θα το συνειδητοποιήσω και ποτέ ότι έφυγε, έχω μια πολύ μεγάλη άρνηση, προσπαθώ να βρω κάτι να κρατηθώ κάθε φορά… να σκεφτώ ότι κάπου είναι ο μπαμπάς μου.

«Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!🤍🕊️», είχε γράψει η Φωτεινή Πετρογιάννη για την απώλεια του πατέρα της /Φωτογραφία Instagram

Ψάχνεις να πιαστείς από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον χώρο για να θεωρήσεις ότι ο άνθρωπός σου κάπου είναι εδώ και δεν έχει φύγει και ότι έχεις κάποιου είδους επικοινωνία μαζί του», είχε αναφέρει η Φωτεινή Πετρογιάννη.