Φωτεινή Πετρογιάννη: Συγκινεί για τους 6 μήνες από το θάνατο του πατέρα της

Μια συγκινητική ανάρτηση για τους έξι μήνες από την απώλεια του πατέρα της, έκανε το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου η Φωτεινή Πετρογιάννη.
Φωτεινή Πετρογιάννη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τον πατέρα της
«6 μήνες μπαμπά μου…
6 μήνες που προσπαθώ να βρω μια απάντηση στο πως γίνεται να ζήσαμε μαζί, να αγαπηθήκαμε, να μαλώσαμε και ξαφνικά… τίποτα!
6 μήνες…» έγραψε που έχει φύγει από τη ζωή.
Η δημοσιογράφος της εκπομπής Το Πρωινό του ANT1 λίγες ημέρες αφότου είχε επιστρέψει στο πλατό μετά τον θάνατο του πατέρα της, είχε μιλήσει on air για την απώλειά του.
«Τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και θεωρώ ότι δεν θα το συνειδητοποιήσω και ποτέ ότι έφυγε, έχω μια πολύ μεγάλη άρνηση, προσπαθώ να βρω κάτι να κρατηθώ κάθε φορά… να σκεφτώ ότι κάπου είναι ο μπαμπάς μου.
Ψάχνεις να πιαστείς από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον χώρο για να θεωρήσεις ότι ο άνθρωπός σου κάπου είναι εδώ και δεν έχει φύγει και ότι έχεις κάποιου είδους επικοινωνία μαζί του», είχε αναφέρει η Φωτεινή Πετρογιάννη.