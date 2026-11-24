«Έχω να λύσω τους δικούς μου δαίμονες, δεν μπορώ να λύσω τα προβλήματα της χώρα» δήλωσε ο Πάνος Βλάχος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στην ταινία «Οβολός».

Η νέα κινηματογραφική ταινία του Κώστα Χαραλάμπους που αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους 3 Δεκεμβρίου, αναφέρεται στην Αθήνα του 2014 τότε που η χώρα βίωνε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση.

Πέντε απολυμένοι φίλοι και πρώην συνάδελφοι βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε ένα κερδισμένο δελτίο Τζόκερ.

«Ο Κώστας Χαραλάμπους είναι ένας πολύ γλυκός κινηματογραφιστής, με τη δική του ξεχωριστή πορεία. Με ιντρίγκαρε η υπόθεση του έργου γιατί κινείται γύρω από την περίοδο που η Ελλάδα ήταν στην περίοδο της κρίσης, γιατί τότε ζούσα εκτός Ελλάδας» δήλωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάζει τις σχέσεις μας, ενώ έχει παίξει το ρόλο της στη μοναξιά και τη χρήση βίας.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα