Μια νέα σελίδα φαίνεται πως γυρίζει στην προσωπική της ζωή η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μετά τον χωρισμό της από τον Χρήστο Μάστορα, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια.

Η ίδια φαίνεται να έχει δημιουργήσει έναν χώρο που συνδυάζει την πολυτέλεια με τη ζεστασιά, επιλέγοντας γήινες αποχρώσεις, εντυπωσιακά έπιπλα και minimal αισθητική.

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, το σαλόνι της ξεχωρίζει για τους μεγάλους, αναπαυτικούς καναπέδες σε σκούρα καφέ απόχρωση, οι οποίοι κυριαρχούν στον χώρο και δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης.

Έτσι είναι το σαλόνι του σπιτιού της μετά τον χωρισμό από τον Μάστορα

Οι λευκές, αέρινες κουρτίνες καλύπτουν ολόκληρο τον τοίχο, επιτρέποντας στο φυσικό φως να περνά, ενώ οι γήινες αποχρώσεις και οι διακριτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες ολοκληρώνουν την κομψή εικόνα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι minimal επιλογές στη διακόσμηση, τα ιδιαίτερα βοηθητικά τραπεζάκια και οι μικρές πινελιές χρώματος από τα λουλούδια. Ένας χώρος που αποπνέει ηρεμία, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική.

Ο χωρισμός του ζευγαριού και η μετακόμιση

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική τους ζωή και τις φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ήταν αρκετά.

Μάλιστα, όταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έκαναν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους, επέλεξε να μην απαντήσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση.

Χρήστος Μάστορας-Γαρυφαλλιά Καληφώνη

«Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο. Και στο πόδι τώρα. Δε θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο εδώ», ανέφερε αρχικά.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ευθέως αν είναι μαζί με τον τραγουδιστή ή αν έχουν κάνει ένα διάλειμμα, επέμεινε στη στάση της.

«Δε θα σας πω. Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε. Και η σχέση μου με τον Χρήστο είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό να ρωτάτε. Αλλά κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσω», είπε χαρακτηριστικά.