Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό

Το story που δημοσίευσε το μοντέλο και επιχειρηματίας στα social media

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Επιμέλεια STAR.GR
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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το story που δημοσίευσε από την κουζίνα του νέου της σπιτιού / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει τη νέα της ζωή στο νέο σπίτι της μετά τον χωρισμό της.
  • Χώρισε πρόσφατα από τον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης.
  • Η είδηση του χωρισμού έγινε γνωστή στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, μετά από σοβαρή καλοκαιρινή κρίση.
  • Προσπάθεια επανασύνδεσης κατά τη διάρκεια διακοπών στην Πάρο δεν είχε επιτυχία.
  • Κανένας από τους δύο δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση για τον χωρισμό.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει την καθημερινότητα στο νέο της σπίτι, μέσα από ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media.

Καληφώνη: Η φωτογραφία από το σπίτι μετά τις φήμες χωρισμού από τον Μάστορα

Το μοντέλο και επιχειρηματίας, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο GNTM, λέγεται ότι χώρισε πρόσφατα από τον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα. Τώρα απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως ελεύθερη και ωραία, φτιάχνοντας καφέ στην κουζίνα της.

Σε πρόσφατο story που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δοκίμασε τη νέα της καφετιέρα, λέγοντας στους followers της: «Σήμερα θα τον πετύχω τον καφέ, τέλος», δείχνοντας στους ακολούθους της τη διαδικασία. 

Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό

Ακολούθησε και ακόμη ένα story στο οποίο το μοντέλο και επιχειρηματίας δοκίμασε τον καφέ της, αλλά δε φάνηκε να ενθουσιάζεται με το αποτέλεσμα.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο νέο της σπίτι / Instagram.com

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο νέο της σπίτι / Instagram.com

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρεται να έχουν χωρίσει οριστικά, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση για το τέλος της σχέσης τους, η οποία είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2022, έγινε γνωστή στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι πέρασε μια σοβαρή καλοκαιρινή κρίση. Παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια επανασύνδεσης κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Πάρο, τα προβλήματα δεν ξεπεράστηκαν.

 

 

Έως σήμερα κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη κοινή δήλωση ή επιβεβαίωση, κρατώντας χαμηλούς τόνους.

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