Η ραγδαία πτώση στην τιμή του ελαιολάδου και το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και θύελλα αντιδράσεων στους ελαιοπαραγωγούς όλης της χώρας.

Στις τιμές του ελαιόλαδου αναφέρθηκε ο παραγωγός και πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στο Open από τη Δυτική Μεσσηνία. Ο κ. Κόκκινος έδωσε μια εικόνα για τη φετινή σοδειά, τονίζοντας πως τα «πράγματα στον ελαιοκομικό τομέα τα τελευταία χρόνια ακολουθούν μια ραγδαία επιδείνωση. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή, είναι 30% παραπάνω από ό,τι ήταν πέρυσι. Το χειρότερο είναι ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη προπώληση των τιμών».

Συνεχίζοντας είπε τα εξής: «Η τιμή του ελαιολάδου έχει κατρακυλήσει. Αυτή τη στιγμή, η τιμή πώλησης, είναι λίγο πάνω από τα 3 ευρώ, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής είναι 4 ευρώ έως 4,5 ευρώ. Το χειρότερο όλων είναι ότι μάλλον έτσι θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα».

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