Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Πόσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Τι αλλάζει από τον Απρίλιο του 2027 στους καθαρούς μισθούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 19:16 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Πόσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι
21.10.26 , 19:00 Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
21.10.26 , 18:46 Έκρηξη Κολωνός: Τι εξετάζουν οι Αρχές - Η κατάσταση υγείας των τραυματιών
21.10.26 , 18:40 Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο Αίγυπτος και Ισραήλ!
21.10.26 , 18:35 Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» στο Cash or Trash
21.10.26 , 18:22 Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου
21.10.26 , 17:56 Οι συμβουλές του ΚΕΠΚΑ για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης
21.10.26 , 17:19 «Βούρκωσε» η Ν. Γιαννακοπούλου μετά από καβγά με τον Μ. Λαζαρίδη!
21.10.26 , 17:16 Ατροπίνη: «Για ενάμιση χρόνο πίστευα ότι έχω ψυχιατρικό πρόβλημα»
21.10.26 , 17:13 Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
21.10.26 , 16:20 Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα
21.10.26 , 16:05 Γιώργος Τριανταφυλλίδης: Η ηλικία, ο στρατός & οι ρόλοι μετά τον Σασμό
21.10.26 , 16:04 Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά
21.10.26 , 16:03 Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
21.10.26 , 16:00 6 ατάκες που χρησιμοποιούν όσοι υπόσχονται πολλά, αλλά κάνουν λίγα
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Λιάγκας: «Στις κρίσεις πανικού νόμιζα ότι πάθαινα έμφραγμα ή εγκεφαλικό»
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
Πέτρος Πολυχρονίδης: Tα παιδιά, η σύζυγός του και η επιτυχία του «Τροχού»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Mισθοί ιδιωτικού τομέα: Αυξήσεις λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1η Απριλίου 2027.
  • Η εισφορά υπέρ ανεργίας μειώνεται από 2,4% σε 1,9% για τους μισθωτούς.
  • Η ελάφρυνση αφορά μόνο τους εργαζόμενους και όχι τους εργοδότες.
  • Η παρέμβαση περιλαμβάνεται σε πακέτο οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.
  • Η εφαρμογή της μείωσης θα γίνει ταυτόχρονα με την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Απριλίου 2027 προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η εισφορά υπέρ ανεργίας που καταβάλλεται στη ΔΥΠΑ μειώνεται από 2,4% σε 1,9%, με το σύνολο της ελάφρυνσης να αφορά τους μισθωτούς και όχι τους εργοδότες.

Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνεται στο πακέτο οικονομικών μέτρων που είχε ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 |
ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 |
ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης
Οικονομια
Οι συμβουλές του ΚΕΠΚΑ για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης
σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Market Pass: Πότε ξεκινούν τα voucher - πώς θα λειτουργούν
δέματα
Οικονομια
Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση Έως 95% Και 36.000 Ευρώ
Οικονομια
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ
Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο
Οικονομια
Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δικαιούχοι και κριτήρια
Νέα Προθεσμία Για Ηλεκτρονικές Αποδείξεις
Οικονομια
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πρόσθετος φόρος σε όσους δεν καλύψουν το όριο
Φυσικό Αέριο
Οικονομια
Η Ευρώπη «πληρώνει» ακριβά τη στήριξη στην Ουκρανία-Στα ύψη το φυσικό αέριο
Τριπλή Πληρωμή Για Συνταξιούχους: Πότε Πιστώνεται
Οικονομια
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell
Οικονομια
Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top