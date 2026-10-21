Σε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Απριλίου 2027 προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η εισφορά υπέρ ανεργίας που καταβάλλεται στη ΔΥΠΑ μειώνεται από 2,4% σε 1,9%, με το σύνολο της ελάφρυνσης να αφορά τους μισθωτούς και όχι τους εργοδότες.

Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνεται στο πακέτο οικονομικών μέτρων που είχε ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

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