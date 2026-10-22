Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Νωρίτερα θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026.
Για αυτούς που είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.
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