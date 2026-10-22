Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου unsplash (Christian Dubovan)
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026 - Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα γίνουν νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
  • Συντάξεις που προγραμματίζονται για 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου.
  • Συντάξεις που προγραμματίζονται για 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026.

Για αυτούς που είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

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