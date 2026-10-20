Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δικαιούχοι και κριτήρια

Ποιες ώρες έχει μειωμένη χρέωση στο ρεύμα τον χειμώνα

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Atlantic Ambience)
Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, με τρεις κατηγορίες δικαιούχων: ΚΟΤ-Α (ΚΕΑ), ΚΟΤ-Β (χαμηλά εισοδήματα) και ΚΟΤ-Γ (πολύτεκνοι).
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια για ΚΟΤ-Β κυμαίνονται από 9.000 € έως 31.500 € ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή gov.gr με κωδικούς TAXISnet.
  • Το Κοινωνικό Τιμολόγιο προσφέρει ευνοϊκούς όρους πληρωμής και προστασία από διακοπή ρεύματος για ευάλωτους πελάτες.
  • Μειωμένες χρεώσεις ρεύματος ισχύουν σε συγκεκριμένες ώρες, ανάλογα με την εποχή του χρόνου.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί ένα ειδικό τιμολόγιο, που παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. 

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο αφορά τρεις κατηγορίες δικαιούχων: 

  • ΚΟΤ-Α: Δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ). 
  • ΚΟΤ-Β: Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. 
  • ΚΟΤ-Γ (Πολύτεκνοι): Πολύτεκνες οικογένειες με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.  

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο ΚΟΤ-Β εξαρτώνται από τα μέλη του νοικοκυριού:  

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 9.000 € 
  • 2 ενήλικα μέλη (ή μονογονεϊκή με 1 παιδί): ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 13.500 € 
  • 2 ενήλικες + 1 ανήλικο (ή μονογονεϊκή με 2 παιδιά) : ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 15.750 € 
  • 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 2 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 18.000 € 
  • 3 ενήλικες + 1 ανήλικο ή 2 ενήλικες + 3 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 24.750 € 
  • 4 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 4 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 27.000 € 

Το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 31.500 €, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών. 

Πώς κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο 

Η αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet. 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του όπως ΑΜΚΑ, Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, email και κινητό  τηλέφωνο. 

Τα εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία ελέγχονται αυτόματα από τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις και το ΕΝΦΙΑ. 

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Ποιες ώρες έχει μειωμένη χρέωση στο ρεύμα τον χειμώνα 

Οι χαμηλές χρεώσεις στο ρεύμα προβλέπονται τις εξής ώρες: 

Χειμερινό ωράριο (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου) 

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00 
  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00  

Θερινό ωράριο (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου) 

  • Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00 
  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00  

Τι προβλέπει το Κοινωνικό Τιμολόγιο 

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις, ως προς τη σύμβαση προμήθειας του Ευάλωτου Πελάτη με τον προμηθευτή του. Συγκεκριμένα:  

  • Ορίζεται προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών, κατ’ ελάχιστον 40 ημερών 
  • Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων λογαριασμών 
  • Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη 
  • Δεν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του Ευάλωτου Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τις περιόδους Ιούλιο-Αύγουστο και Νοέμβριο-Μάρτιο 
  • Προβλέπονται ρυθμίσεις για την κατά απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών.  

Εφόσον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους, ο Προμηθευτής, προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ή ο παλαιός Προμηθευτής υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του. 

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