Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί ένα ειδικό τιμολόγιο, που παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο αφορά τρεις κατηγορίες δικαιούχων:

ΚΟΤ-Α: Δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).

ΚΟΤ-Β: Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

ΚΟΤ-Γ (Πολύτεκνοι): Πολύτεκνες οικογένειες με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο ΚΟΤ-Β εξαρτώνται από τα μέλη του νοικοκυριού:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 9.000 €

2 ενήλικα μέλη (ή μονογονεϊκή με 1 παιδί): ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 13.500 €

2 ενήλικες + 1 ανήλικο (ή μονογονεϊκή με 2 παιδιά) : ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 15.750 €

3 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 2 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 18.000 €

3 ενήλικες + 1 ανήλικο ή 2 ενήλικες + 3 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 24.750 €

4 ενήλικες ή 2 ενήλικες + 4 ανήλικα: ετήσιο εισοδηματικό όριο τα 27.000 €

Το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 31.500 €, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών.

Πώς κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του όπως ΑΜΚΑ, Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, email και κινητό τηλέφωνο.

Τα εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία ελέγχονται αυτόματα από τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις και το ΕΝΦΙΑ.

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Ποιες ώρες έχει μειωμένη χρέωση στο ρεύμα τον χειμώνα

Οι χαμηλές χρεώσεις στο ρεύμα προβλέπονται τις εξής ώρες:

Χειμερινό ωράριο (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου)

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Θερινό ωράριο (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου)

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Τι προβλέπει το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις, ως προς τη σύμβαση προμήθειας του Ευάλωτου Πελάτη με τον προμηθευτή του. Συγκεκριμένα:

Ορίζεται προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών, κατ’ ελάχιστον 40 ημερών

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων λογαριασμών

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη

Δεν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του Ευάλωτου Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τις περιόδους Ιούλιο-Αύγουστο και Νοέμβριο-Μάρτιο

Προβλέπονται ρυθμίσεις για την κατά απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών.

Εφόσον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους, ο Προμηθευτής, προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ή ο παλαιός Προμηθευτής υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.