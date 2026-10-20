Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται η πρώτη καταβολή του νέου voucher επισιτιστικής βοήθειας - Market Pass με τη μηνιαία ενίσχυση να υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ και την πρώτη πίστωση να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, λόγω των αναδρομικών.

Το νέο σύστημα επισιτιστικής στήριξης αφορά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει τη χορήγηση ηλεκτρονικών vouchers για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής διαβίωσης.

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