Market Pass: Πότε ξεκινούν τα voucher - πώς θα λειτουργούν

Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη καταβολή

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρώτη καταβολή του Market Pass αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα.
  • Η μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ.
  • Η πρώτη πίστωση μπορεί να φτάσει έως και 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικών.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά.
  • Θα χορηγούνται ηλεκτρονικά vouchers για αγορά τροφίμων και βασικών ειδών.

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται η πρώτη καταβολή του νέου voucher επισιτιστικής βοήθειας - Market Pass με τη μηνιαία ενίσχυση να υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ και την πρώτη πίστωση να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, λόγω των αναδρομικών.
Το νέο σύστημα επισιτιστικής στήριξης αφορά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει τη χορήγηση ηλεκτρονικών vouchers για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής διαβίωσης. 

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