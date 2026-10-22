Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο

Τι θα δούμε στην εκπομπή της Παρασκευής 23/10, με την Άση Μπήλιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο.
  • Η πλανητική δραστηριότητα θα επηρεάσει έντονα τέσσερα ζώδια, με σημαντικές εξελίξεις.
  • Ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος και η Αφροδίτη θα αλλάξει ζώδιο, προκαλώντας εντάσεις και αποκαλύψεις.
  • Θα υπάρξουν ζητήματα οικονομικών, οικογενειακές κόντρες και συναισθηματικοί εκβιασμοί.
  • Οι θεατές θα πρέπει να προσέξουν την επικοινωνία τους για να αποφύγουν παρεξηγήσεις.

Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο, το οποίο μόνο αδιάφορο δε θα είναι! Η έντονη πλανητική δραστηριότητα θα έχει καταλυτικές εξελίξεις, ειδικά για τέσσερα ζώδια!

Δείτε εδώ τα επεισόδια του Stars System

Ετοιμαστείτε για ένα Σαββατοκύριακο με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος, την ανάδρομη Αφροδίτη να αλλάζει ζώδιο και την επιρροή μιας απαιτητικής Πανσελήνου. Εντάσεις, πιέσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια χειρισμού, διεκδικήσεις από το παρελθόν και… πολύ δράμα!

Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο

Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, τραύματα του παρελθόντος και έντονες πιέσεις από το ταίρι τους; Ποιοι θα θέσουν θέματα οικονομικών σε συνεργάτες; Ποιοι θα έρθουν σε ευθεία κόντρα με άτομα της οικογένειάς τους; Ποιοι θα προχωρήσουν μπροστά κλείνοντας πίσω τους με θόρυβο την πόρτα; Ποιοι θα υποκύψουν σε συναισθηματικούς εκβιασμούς και παιχνίδια ενοχών; Ποιοι θα πρέπει να προσέξουν πώς εκφράζονται, τι διεκδικούν και πώς συμπεριφέρονται, για μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις; Ποιοι θα έχουν έντονο παρασκήνιο στην εργασία τους και καθυστερήσεις στα σχέδιά τους;

Stars System

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

και καθημερινά στις 09:00 στο Star

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/

https://www.star.gr/tv/press-room/

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