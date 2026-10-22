Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο, το οποίο μόνο αδιάφορο δε θα είναι! Η έντονη πλανητική δραστηριότητα θα έχει καταλυτικές εξελίξεις, ειδικά για τέσσερα ζώδια!
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Ετοιμαστείτε για ένα Σαββατοκύριακο με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος, την ανάδρομη Αφροδίτη να αλλάζει ζώδιο και την επιρροή μιας απαιτητικής Πανσελήνου. Εντάσεις, πιέσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια χειρισμού, διεκδικήσεις από το παρελθόν και… πολύ δράμα!
Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, τραύματα του παρελθόντος και έντονες πιέσεις από το ταίρι τους; Ποιοι θα θέσουν θέματα οικονομικών σε συνεργάτες; Ποιοι θα έρθουν σε ευθεία κόντρα με άτομα της οικογένειάς τους; Ποιοι θα προχωρήσουν μπροστά κλείνοντας πίσω τους με θόρυβο την πόρτα; Ποιοι θα υποκύψουν σε συναισθηματικούς εκβιασμούς και παιχνίδια ενοχών; Ποιοι θα πρέπει να προσέξουν πώς εκφράζονται, τι διεκδικούν και πώς συμπεριφέρονται, για μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις; Ποιοι θα έχουν έντονο παρασκήνιο στην εργασία τους και καθυστερήσεις στα σχέδιά τους;
Stars System
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
και καθημερινά στις 09:00 στο Star
Παρουσίαση: Άση Μπήλιου
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος
Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη
Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
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https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/
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