Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας διακομίσθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Ο κ. Κώτσηρας πήγε αρχικά στο ιατρείο της Βουλής αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπpοκράτειο, όπως και έγινε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός έγινε πρόσφατα πατέρας ενός αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως ο κ. Κώτσηρας δεν έχασε τις αισθήσεις του και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Όπως είναι ευνόητο όμως οι εξετάσεις θα συνεχιστούν.