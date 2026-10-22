Στο Ιπποκράτειο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γ. Κώτσηρας

Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή

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Στο Ιπποκράτειο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γ. Κώτσηρας
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Πηγή: Βίντεο Mega

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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας διακομίσθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.  

Ο κ. Κώτσηρας πήγε αρχικά στο ιατρείο της Βουλής αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπpοκράτειο, όπως και έγινε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός έγινε πρόσφατα πατέρας ενός αγοριού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως ο κ. Κώτσηρας δεν έχασε τις αισθήσεις του και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό.  Όπως είναι ευνόητο όμως οι εξετάσεις θα συνεχιστούν. 

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