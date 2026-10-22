Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας διακομίσθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
Ο κ. Κώτσηρας πήγε αρχικά στο ιατρείο της Βουλής αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπpοκράτειο, όπως και έγινε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός έγινε πρόσφατα πατέρας ενός αγοριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως ο κ. Κώτσηρας δεν έχασε τις αισθήσεις του και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Όπως είναι ευνόητο όμως οι εξετάσεις θα συνεχιστούν.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.