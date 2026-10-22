Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!

Τα «συγχαρητήρια» του αδερφού της, Άγγελου Λάτσιου

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βαλέρια Λάτσιου έγινε δεκτή στο London School of Economics (LSE) για σπουδές Οικονομικών και Πολιτικής.
  • Συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο πρόγραμμα International Baccalaureate (IB) από το St Catherine’s.
  • Η επιτυχία της ανακοινώθηκε μέσω social media από το σχολείο της, που υπογράμμισε την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά της.
  • Οι γονείς της, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος, εξέφρασαν δημόσια την περηφάνια τους για την επιτυχία της.
  • Η Βαλέρια είναι απόφοιτος της τάξης του 2026 και η επιτυχία της αποτελεί πηγή έμπνευσης για άλλους μαθητές.

Η Βαλέρια Λάτσιου ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της ακαδημαϊκής της πορείας, καθώς έγινε δεκτή στο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Λονδίνο.

Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του αγγλόφωνου σχολείου από το οποίο αποφοίτησε, με αναφορά και στις υψηλές επιδόσεις της στο πρόγραμμα International Baccalaureate.

Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ολοκλήρωσε τη φοίτησή της σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από το σχολείο και τα σχετικά δημοσιεύματα, συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο IB Diploma. Το επόμενο βήμα της είναι το LSE, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα διεθνώς.

Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!

Την επιτυχία της σχολίασαν δημόσια κι οι διάσημοι γονείς της κάτω από την ανάρτηση του σχολείου. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε κι ο αδερφός της, Άγγελος Λάτσιος, ενώ η Ελένη Μενεγάκη αντέδρασε με emojis χειροκροτημάτων και κόκκινων καρδιών.

Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση

Η ανάρτηση του St Catherine’s για τη Βαλέρια Λάτσιου

Το σχολείο γνωστοποίησε την επιτυχία της Βαλέριας Λάτσιου μέσω social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία της και συνοδευτικό κείμενο με αναφορά τόσο στη βαθμολογία της όσο και στο νέο ακαδημαϊκό της βήμα.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Γιορτάζουμε την επιτυχία μιας αποφοίτου και τα νέα της ξεκινήματα!Μια εξαιρετική επιτυχία και ένα συναρπαστικό ταξίδι που μόλις ξεκινά για τη Valeria L., απόφοιτο της τάξης του 2026, η οποία συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία των 43 βαθμών στο πρόγραμμα IB Diploma! 🌟👏Με έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση του κόσμου γύρω της, η Valeria έκανε το επόμενο ακαδημαϊκό της βήμα στο κορυφαίο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική. 🇬🇧📚Η επιτυχία της Valeria αποτελεί μια υπέροχη επιβεβαίωση της αφοσίωσης, της φιλομάθειας και της αποφασιστικότητας που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής της στο St Catherine’s, ενώ παράλληλα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους μαθητές που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους στόχους και φιλοδοξίες».

Σπουδές στο London School of Economics

Η Βαλέρια Λάτσιου μετακινείται στο Λονδίνο για να φοιτήσει στο London School of Economics and Political Science, με το αντικείμενο σπουδών της να περιγράφεται στα δημοσιεύματα ως Οικονομικά και Πολιτική ή Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Το LSE καταγράφεται ως ο επόμενος σταθμός στην εκπαιδευτική της διαδρομή μετά την αποφοίτησή της από το St Catherine’s.

Η δημόσια αναφορά του σχολείου δεν περιορίστηκε στη βαθμολογία της, αλλά συνέδεσε την επιτυχία της με τη συνολική παρουσία της κατά τη φοίτησή της, αποδίδοντας έμφαση στην αφοσίωση, τη φιλομάθεια, την περιέργεια και την αποφασιστικότητά της.

Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!

Οι αντιδράσεις της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου

Η επιτυχία της Βαλέριας Λάτσιου προκάλεσε δημόσιες αντιδράσεις από την οικογένειά της κάτω από την ανάρτηση του σχολείου. Η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη συγκίνησή της με emojis χειροκροτημάτων και κόκκινων καρδιών, ενώ σχόλια έκαναν κι ο Γιάννης Λάτσιος κι ο Άγγελος Λάτσιος.

Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια

Η ίδια η είδηση αφορά μια σαφή ακαδημαϊκή εξέλιξη: ποια είναι η Βαλέρια Λάτσιου, τι πέτυχε, πού θα συνεχίσει τις σπουδές της, πότε έγινε γνωστό το νέο βήμα της και γιατί ξεχώρισε. Η απάντηση βρίσκεται στη βαθμολογία των 43 μονάδων στο IB, στην αποφοίτησή της από το St Catherine’s και στην εισαγωγή της στο London School of Economics and Political Science, όπου ξεκινά το νέο στάδιο των σπουδών της.

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ΒΑΛΕΡΙΑ ΛΑΤΣΙΟΥ
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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
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LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
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