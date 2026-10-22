Στο προσκήνιο επανέρχεται η δικαστική διαμάχη που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Διονύση Σχοινά - Καίτης Γαρμπή με επιχειρηματία που έχει νυχτερινά μαγαζιά, λόγω ενός ποσού που δόθηκε ως προκαταβολή στους τραγουδιστές για συνεργασία που τελικά δεν ευοδώθηκε. Αφορμή στάθηκαν κάποιες δηλώσεις του Διονύση Σχοινά λίγο πριν την έναρξη του σχήματος με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Έγραψαν διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δε συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Ό, τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει, γιατί δεν κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που γράφει ότι χρωστάμε. Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει, τα έχουμε κερδίσει όλα. Ξαφνικά μας βγάζουνε τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Όλα τα δικαστήρια που έχουνε γίνει τα έχουμε κερδίσει. Απλά είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να το φωνάζουμε», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Διονύσης Σχοινάς.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Νίκος Αγαπηνός, παρέθεσε την πλευρά του εντολέα του, ξεκαθαρίζοντας στο Happy Day: «Η αγωγή πρωτόδικα του επιχειρηματία απερρίφθη για νομικούς λόγους. Δεν μπήκε το δικαστήριο στην ουσία. Ήρθε το δικαστήριο, δέχθηκε την αγωγή σε ότι αφορά το ζήτημα της επιστροφής των προκαταβολών, για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν των 40.000 ευρώ για τον κ. Σχοινά και 20.000 ευρώ για την κ. Γαρμπή. Απέρριψε το αίτημα της ηθικής βλάβης. Τώρα, τα ζητήματα της ηθικής βλάβης, αντιλαμβάνεστε, λέμε το μεγάλο κονδύλι, αλλά το απέρριψε νομικά ορθά, διότι ήταν μια συμβατική παράβαση και όταν έχουμε ξέρετε μια αθέτηση συμφωνίας, να το πω απλά, δε νοείται ηθική βλάβη. Ηθική βλάβη νοείται σε κάτι το οποίο είναι αδικοπραξία, δηλαδή, ας το πω επιλήψιμο. Δεν είναι απλώς μια αθέτηση συμφωνία. Αυτή η απόφαση είναι μια τελεσίδικη απόφαση».

Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Η πλευρά του κυρίου Σχοινά και της κυρίας Γαρμπή προσέφυγε στον Άρειο Πάγο. Πριν προσφύγει στον Άρειο Πάγο, και σε όλη αυτή τη διαδικασία, επιχειρήσαμε, εκδίδοντας και διαταγή πληρωμής, την εκτέλεση της αποφάσεως. Δεν μπορέσαμε, οι λογαριασμοί οι τραπεζικοί και του κ. Σχοινά και της κ.Γαρμπή, δεν ήταν απλώς ότι ήταν μηδενικοί. Ήταν κατασχεμένοι από παντού. Δεν είναι ευαίσθητα τραπεζικά δεδομένα, σας λέω αυτά που είναι δημοσιευμένα στο Κτηματολόγιο», επισήμανε ο δικηγόρος.

Σε άλλο σημείο, ο κ.Αγαπηνός είπε ότι η πλευρά του επιχειρηματία δε δέχτηκε τη συμβιβαστική λύση των 55.000 ευρώ για τους εξής λόγους: «H απαίτηση πλέον μαζί με τους τόκους και τα έξοδα είναι της τάξεως των 100.000 ευρώ. Εμείς δε δεχόμαστε λοιπόν μια πρόταση συμβιβαστική των 55.000 ευρώ. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση, την οποία αποδέχθηκε ο επιχειρηματίας.Η αναίρεση αυτή είμαστε βέβαιοι εμείς ότι θα απορριφθεί στον Άρειο Πάγο, γιατί η απόφαση είναι απολύτως αιτιολογημένη. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα, θα περιμένουμε.

Όταν έρθει η ώρα αντιλαμβάνεστε ότι τα ποσά θα είναι ακόμα μεγαλύτερα από το ποσό των 100.000 ευρώ. Ακούστε και έτσι όπως λέει, το παιχνίδι στο δικαστικό έχει ως εξής "Έρχεσαι και κάνεις τη συμβιβαστική επίλυση των 55.000, που θα ήταν ενδεχομένως πλήρως αποδεκτή εάν το κάνεις αυτό στην έναρξη της αντιδικίας. Δεν υπάρχει συμβιβαστική επίλυση με μικρότερο ποσό από το κεφάλαιο μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης».

«Περιμένουμε τον Άρειο Πάγο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό προσαυξάνουν δαπάνες, τόκους γιατί έχουμε τόκους επιπέδου 10% ετησίως», επισήμανε ο δικηγόρος.